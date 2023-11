'n Onlangse studie wat deur sterrekundiges Tanner Campbell, Adam Battle, Bill Gray en hul span gedoen is, het nuwe lig gewerp op die geheimsinnige voorwerp wat op 4 Maart 2022 met die Maan gebots het. In teenstelling met aanvanklike teorieë, was die voorwerp nie 'n enkele puin-item opbreek by impak. In plaas daarvan het dit waarskynlik 'n onbekende, bykomende loonvrag gedra.

Die reis van hierdie voorwerp het die eerste keer in Maart 2015 begin toe dit deur die Catalina Sky Survey ontdek is. Aanvanklik vermoedelik 'n naby-aarde asteroïde, het verdere waarnemings aan die lig gebring dat dit ruimterommel was. Daar is later vasgestel dat die voorwerp in Februarie 2015 'n maanvlieg gehad het, wat sterrekundiges laat vermoed het dat dit die Falcon 9-vuurpylliggaam kan wees wat deur NASA gelanseer is vir die Deep Space Climate Observatory-sending.

Soos meer data egter ingesamel is deur die Aarde verbyvlieg, het dit duidelik geword dat die voorwerp se trajek en tydlyn in lyn was met die Chinese Chang'e 5-T1-sending na die Maan in Oktober 2014. In 'n verrassende wending het die Chinese Ministerie van Buitelandse Sake ontken dat die voorwerp van hul sending was. Nietemin bevestig die onlangse koerant deur Campbell et al dat die voorwerp inderdaad die Long March 3C-vuurpylliggaam van die Chang'e 5-T1-sending was.

Die botsing op die Maan het 'n vreemde dubbelkrater tot gevolg gehad, wat verwagtinge vir 'n uitgeputte vuurpylstadium verontagsaam. Dit het daartoe gelei dat kenners tot die gevolgtrekking gekom het dat die vuurpylliggaam 'n bykomende loonvrag moes gehad het. Mark Robinson, hoofondersoeker met die Lunar Reconnaissance Orbiter-kamera, het die unieke aard van die dubbelkrater uitgelig en dit vergelyk met enkelkrater-impakte van ander vuurpylliggame.

Terwyl Chinese amptenare enige betrokkenheid ontken het, het die Amerikaanse departement van verdediging se ruimtebevel bevestig dat die betrokke vuurpyl nie gedeorbiteer het soos beweer word nie. Die gebrek aan deursigtigheid rakende die ruimterommel en sy loonvrag beklemtoon die behoefte aan verbeterde opsporingsprosedures deur ruimteagentskappe en lanseerverskaffers. Sulke maatreëls sal verwarring en potensiële gevare met betrekking tot ongeïdentifiseerde voorwerpe in die ruimte voorkom. Groter openbaarmaking van die aantal en aard van loonvragte aan boord kan hierdie kwessies aanspreek en veiliger ruimteverkenning en reis in die toekoms verseker.

