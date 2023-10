Sterrekundiges neem pragtige foto van rooskleurige rooi newel vas

Sterrekundiges van die European Southern Observatory (ESO) het onlangs 'n asemrowende nuwe foto van 'n rooskleurige rooi newel bekend as IC1284 onthul. Hierdie emissienewel, geleë in die middel van die beeld, straal 'n lewendige rooi tint uit as gevolg van 'n kombinasie van aktiewe stervorming en die samesmelting van waterstof binne die streek. Die helderheid daarvan is die gevolg van geïoniseerde gas wat sy eie lig uitstraal.

Die Europese Suidelike Sterrewag se VLT Survey-teleskoop het hierdie pragtige beeld vasgevang as deel van 'n voortdurende poging om die lewensiklus van sterre te verstaan. Deur newels soos IC1284 te bestudeer, hoop wetenskaplikes om waardevolle insigte te verkry oor hoe sterre gebore word, leef en uiteindelik sterf.

Newels is groot versamelings stof en gas wat dien as die boustene vir nuwe sterre. Hulle speel 'n deurslaggewende rol in die geboorte en evolusie van sterrestelsels. Binne die beeld van IC1284 kan 'n mens ook twee blou weerkaatsingsnewels, NGC6589 en NGC6590, wat in die onderste regterhoek geleë is, raaksien. Anders as emissienewels, bestaan ​​weerkaatsingsnewels uit interstellêre stofwolke wat die lig wat deur nabygeleë sterre uitgestraal word, weerkaats, wat 'n duidelike blou tint tot gevolg het.

Hierdie foto is geneem met behulp van die Europese Suidelike Sterrewag se wyeveldkamera, OmegaCAM, gemonteer op die VLT Survey Telescope wat by die Paranal Sterrewag in Chili geleë is. Die beeld vorm deel van die VST Photometric H alpha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+), ’n uitgebreide opname wat daarop gemik is om newels en sterre met behulp van sigbare lig te bestudeer.

Die ESO se openbare opname voorsien sterrekundiges van waardevolle data om die lewensiklusse van sterre en die vorming van newels beter te verstaan. Deur hierdie hemelse voorwerpe in sigbare lig waar te neem, kan wetenskaplikes nuwe insigte ontbloot in die prosesse wat ons heelal vorm.

Bronne:

– Europese Suidelike Sterrewag (ESO)

- Ruimte