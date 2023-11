Navorsers ontwikkel innoverende tegniek vir skadevrye robotobjekoordrag

TSUKUBA, Japan - 14 November 2023 - 'n Span navorsers van Kyungpook Nasionale Universiteit en Dong-A Universiteit in Suid-Korea het 'n baanbrekende tegniek ontwerp wat deur geitjies geïnspireer is om robottoestelle in staat te stel om delikate voorwerpe oor te dra en vry te laat sonder om enige skade te veroorsaak. Gepubliseer in die gewaardeerde joernaal Science and Technology of Advanced Materials, het die navorsers se werk groot potensiële toepassings op die gebied van robotika.

Geitjies beskik oor die ongelooflike vermoë om aan mure vas te klou en op plafonne te loop danksy die klein haartjies op hul voete wat mikro-setae genoem word. Hierdie hare, ongeveer 100 mikrometer lank en 5 mikrometer in deursnee, verdeel in takke wat eindig in plat driehoekige kussings bekend as spatels. Hierdie spatels werk in wisselwerking met die oppervlak en produseer swak aantrekkingskragte wat van der Waals-kragte genoem word, wat die geitjie effektief in plek hou.

Met inspirasie uit hierdie kleefmeganisme, het navorsers voorheen 'n droë gom ontwikkel wat lyk soos sampioenvormige strukture vir robottoepassings. Dit was egter 'n aanhoudende uitdaging om die gom van delikate materiale soos glas los te maak sonder om skade te veroorsaak. Om hierdie probleem aan te spreek, het die span 'n vakuumaangedrewe toestel van sagte silikonrubber bekendgestel, gekombineer met 'n nuwe losmaakmetode wat 'n draai- en opheffingsbeweging behels. Hierdie innoverende benadering verwyder die droë gom suksesvol van die glasoppervlak, wat die risiko van skade tot die minimum beperk.

Deur hierdie tegniek te implementeer, het die navorsers 'n tienvoudige vermindering in die krag wat benodig word om die gom los te maak, bereik, wat dit moontlik maak om brose materiale te hanteer sonder om hul integriteit te benadeel. Hulle het toetse uitgevoer met behulp van 'n robotarm toegerus met hul oordragstelsel, wat die vermoë daarvan demonstreer om 'n delikate glasskyf van 'n skuins oppervlak op te tel, dit na 'n ander plek te skuif en dit sagkens neer te sit sonder enige skade.

Die span verwag aansienlike belangstelling van verskeie industrieë, veral dié wat tydelike aanhegting en beweging van komponente in robotika soek. Sung Ho Lee, een van die studie se skrywers, het hul verbintenis beklemtoon om die gaping tussen navorsing en nywerheid te oorbrug deur hierdie tegnologie op werklike industriële toepassings toe te pas en meer gevorderde modelle te ontwikkel.

FAQ

V: Hoe werk die kleefmeganisme van geitjies?

A: Geitjies het klein haartjies op hul voete wat mikro-setae genoem word, wat verdeel in takke wat eindig in plat driehoekige kussings wat spatels genoem word. Hierdie spatels genereer swak aantrekkingskragte bekend as van der Waals-kragte, wat geitjies toelaat om aan oppervlaktes te kleef.

V: Wat is die uitdaging met bestaande droë kleefmiddels in robotika?

A: Vorige droë kleefmiddels wat in robotika gebruik is, kan delikate materiale beskadig wanneer dit losgemaak word, wat dit ongeskik maak vir die hantering van brose voorwerpe soos glas.

V: Hoe het die navorsers die losmakingprobleem aangespreek?

A: Die span het 'n vakuumaangedrewe toestel van sagte silikonrubber ontwikkel en 'n draai- en opheffingsbeweging ingestel om die gom van die oppervlak los te maak sonder om skade te veroorsaak.

V: Wat is die potensiële impak van hierdie navorsing?

A: Die innoverende tegniek het beduidende implikasies vir nywerhede wat belangstel in tydelike aanhegting en beweging van komponente in robottoepassings, wat 'n skadevrye oplossing bied vir die hantering van delikate materiale.