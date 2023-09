OSIRIS-REx: NASA se missie na asteroïde Bennu

By

In 'n geskiedkundige prestasie het die OSIRIS-REx-ruimtetuig op 8 September 2016 vertrek, met die ambisieuse doel om NASA se eerste missie te word om 'n monster van 'n naby-Aarde asteroïde te haal en dit terug na die Aarde te bring. Die asteroïde wat vir hierdie missie geteiken is, word Bennu genoem, en OSIRIS-REx se reis het die wetenskaplike gemeenskap en ruimte-entoesiaste wêreldwyd bekoor.

OSIRIS-REx is 'n akroniem vir Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer. Hierdie kompakte ruimtetuig is toegerus met gesofistikeerde instrumente om die oppervlak van Bennu te bestudeer en kosbare monsters van regoliet, die los materiaal wat asteroïdes bedek, te versamel.

Wat hierdie missie besonder opwindend maak, is die potensiaal vir baanbrekende ontdekkings. Asteroïdes soos Bennu word beskou as oorblyfsels van die vroeë sonnestelsel en kan waardevolle insigte verskaf oor die oorsprong van lewe op Aarde en die vorming van ons sonnestelsel. Deur monsters van Bennu te bestudeer, hoop wetenskaplikes om 'n beter begrip te kry van die organiese verbindings en water wat op die asteroïde teenwoordig is, wat lig kan werp op die moontlikheid van buiteaardse lewe.

Om die gewenste monster te versamel, gebruik OSIRIS-REx 'n robotarm genaamd die Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM). Hierdie arm sal kontak maak met Bennu se oppervlak en 'n sarsie stikstofgas vrystel, wat veroorsaak dat regolietdeeltjies geroer word en in 'n monsterhouer vasgevang word.

Sodra die monster beveilig is, sal OSIRIS-REx sy terugreis na die aarde onderneem. Die ruimtetuig sal na verwagting in September 2023 terugkom en die kosbare vrag aflewer vir verdere ontleding en studie. Wetenskaplikes en navorsers sal gretig op die koms van die monster wag, met die hoop dat dit antwoorde op sommige van die mees diepgaande vrae oor ons heelal bevat.

Bronne:

– CNN: [brontitel]

– NASA: [brontitel]