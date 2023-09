Die OSIRIS-REx-sonde keer terug aarde toe met monster van asteroïde Bennu

NASA se OSIRIS-REx-sonde is gereed om sy missie te voltooi terwyl dit deur die aarde vlieg en sy kosbare monster van die naby-aarde asteroïde Bennu aflaai. Die monsterkapsule is geskeduleer om hierdie naweek deur die aarde se atmosfeer te duik en in die Utah-woestyn te land, met NASA wat regstreekse dekking van die gebeurtenis verskaf. Terwyl die monster veilig weggevat word na 'n skoon kamer vir verdere ontleding, sal OSIRIS-REx sy reis voortsit om die asteroïde Apophis te verken.

Die missie van OSIRIS-REx was vol onverwagte uitdagings en rekord-oomblikke. Toe die ruimtetuig Bennu naby nader om 'n monster te versamel, het dit ontdek dat die asteroïde se oppervlak soos 'n put plastiekballetjies is. Hierdie onthulling kon 'n bedreiging vir die ruimtetuig ingehou het, maar dit het vinnig teruggekeer na veiligheid. Nou wag wetenskaplikes gretig op die ontleding van die rotse en grond van Bennu, wat waardevolle insigte kan verskaf oor die begin van ons sonnestelsel en die samestelling van naby-aarde asteroïdes.

Benewens die terugkeer van die OSIRIS-REx-sonde, het ander fassinerende wetenskaplike ontdekkings opslae gemaak. Die wenners van die 2023 Ig Nobel-pryse is aangekondig, ter viering van navorsingsuitdagings wat wissel van die reanimasie van dooie spinnekoppe tot die bepaling van die aantal neushaartjies in elk van 'n persoon se neusgate. Hierdie toekennings, alhoewel dit nie met die Nobelpryse geassosieer word nie, het ten doel om die verbeeldingryke en belangstelling in wetenskap, medisyne en tegnologie aan te wakker.

Opgrawings in 'n Oostenrykse dorpie het 'n ongelooflik goed bewaarde leerskoen uit die tweede eeu vC aan die lig gebring. Die skoen se veters, wat nog steeds ongeskonde is na meer as 2,000 XNUMX jaar, demonstreer die bewaringsvermoë van rotssout, wat gedurende die Ystertydperk in die dorp ontgin is. Hierdie opgrawing is deel van 'n breër poging om meer te wete te kom oor die lewens van mynwerkers uit die Ystertydperk en het onskatbare fragmente van ander items opgegrawe.

Laastens het wetenskaplikes genetiese materiaal suksesvol geïsoleer van 'n museummonster van die Tasmaanse tier, ook bekend as 'n thylacine. Die laaste lewende Tasmaanse tier is in 1936 dood, maar met die genetiese materiaal kan navorsers nou ’n meer volledige begrip van die spesie se gene kry. Hierdie kennis kan moontlik bydra tot pogings om die Tasmaniese tier op te wek en van uitwissing terug te bring.

Hierdie merkwaardige vooruitgang en ontdekkings in die wêreld van wetenskap en eksplorasie gaan voort om die grense van menslike kennis te verskuif en ons nuuskierigheid oor die wêreld om ons aan die brand te steek.

