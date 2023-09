'n Selde gevind 150 miljoen jaar oue dinosourusskelet om in Parys opgeveil te word

’n Goed bewaarde Camptosaurus-skelet, met liefdevolle bynaam Barry, word volgende maand in Parys opgeveil. Die dinosourus, wat in die 1990's in Wyoming, VSA, ontdek is, is aanvanklik in 2000 deur paleontoloog Barry James gerestoureer, vandaar sy naam. Onlangs het die Italiaanse laboratorium Zoic die skelet bekom en verdere herstelwerk gedoen. Met 'n lengte van 2.10 meter en 5 meter lank is Barry 'n buitengewoon ongeskonde monster, met 90% van sy skedel en 80% van sy algehele skelet behoue.

Volgens Hotel Drouot-afslaer Alexandre Giqueello maak die volledigheid van Barry dit 'n uiters seldsame vonds. Dinosourus-monsters op die kunsmark is selde, met slegs 'n paar verkope wat wêreldwyd elke jaar plaasvind. Trouens, in April vanjaar is 'n saamgestelde skelet van 'n reuse Tyrannosaurus Rex, bestaande uit 293 bene wat van drie verskillende T-Rexs verkry is, vir $9.4 miljoen op 'n veiling in Zürich verkoop. Dit demonstreer die beduidende belangstelling en waarde wat aan sulke fossiele geplaas word.

Die Camptosaurus was 'n groot plantetende dinosourus wat gedurende die laat Jurassic tot vroeë Krytydperke bestaan ​​het. Met Barry se verwagte veilingsprys wat wissel tot 1.2 miljoen euro ($1.98 miljoen), dra die skaarsheid en uitsonderlike bewaring daarvan by tot die waarde daarvan. Hierdie verkoping bied 'n geleentheid vir paleontologie-entoesiaste en versamelaars om 'n merkwaardige stuk natuurgeskiedenis te bekom. Die geraamte sal voor die veiling in die openbaar vertoon word, wat belangstellendes in staat sal stel om te verwonder oor hierdie 150 miljoen jaar oue wonder.

Bronne:

- Reuters

– ABC Nuus