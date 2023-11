Nuut ontdekte ruimterotse wat deur die aarde gaan sweef

NASA het onlangs vyf asteroïdes opgespoor wat na verwagting in die komende dae noue ontmoetings met die aarde sal maak. Hierdie hemelse voorwerpe, wat wissel in grootte en spoed, bied onskatbare geleenthede vir wetenskaplikes om die dinamika en gedrag van asteroïdes te bestudeer.

Een van die mees intrigerende ruimterotse is Asteroid 2023 VW5. Met 'n breedte van ongeveer 89 voet, is hierdie asteroïde redelik groot. Dit jaag deur die ruimte teen 'n verstommende spoed van sowat 40,269 1.7 kilometer per uur. Tydens sy naaste benadering sal dit binne 'n afstand van XNUMX miljoen kilometer van ons planeet af kom.

Nog 'n noemenswaardige asteroïde word as Asteroid 2023 WV aangewys. Hierdie spesifieke ruimterots is byna 51 voet breed en sal op dieselfde dag as Asteroïde 2023 VW5 by die aarde verbygaan. Sy wentelbaan sal dit tot 'n nabyheid van ongeveer 879,000 50,598 kilometer bring, terwyl dit teen 'n spoed van ongeveer XNUMX XNUMX kilometer per uur beweeg.

Hierdie noue ontmoetings bied wetenskaplikes 'n geleentheid om gedetailleerde inligting oor hierdie asteroïde se samestellings, vorms en bane in te samel. Deur hierdie hemelse voorwerpe te bestudeer, kan navorsers insigte kry in hul oorsprong en potensiële bedreigings wat dit vir ons planeet kan inhou.

