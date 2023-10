NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig gee historiese asteroïdemonster terug na die aarde

Opsomming: NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig het sy missie suksesvol voltooi en die eerste asteroïdemonster ooit na die VSA teruggebring op 24 September. Die ruimtetuig het te veel monsters van die asteroïde se oppervlak versamel, wat gelei het tot vertragings in die voltooiing van die Raak-en-gaan-monster Verkrygingsmeganisme (TAGSM). Daarbenewens het NASA besonderhede bekend gemaak oor 'n naderende asteroïde, Asteroid 2023 SN6, wat vandag op 'n afstand van 4.8 miljoen kilometer by die aarde sal verbygaan.

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig het onlangs na die aarde teruggekeer nadat hy 'n afstand van 7 miljard kilometer afgelê het. Die ruimtetuig het op die asteroïde Bennu geland en stof- en rotsmonsters van sy oppervlak af versamel. Dit het egter meer monsters teruggebring as wat verwag is, wat gelei het tot vertragings in die monsterverkrygingsproses. Christopher Snead, adjunkhoof van OSIRIS-REx-kurasie by NASA se Johnson Space Center, het opgewondenheid uitgespreek oor die oorvloedige materiaal wat van die asteroïde versamel is.

In 'n aparte ontwikkeling het NASA besonderhede verskaf oor 'n naderende asteroïde, Asteroid 2023 SN6. Hierdie asteroïde beweeg tans na die aarde teen 'n spoed van 30,564 4.8 kilometer per uur en sal vandag sy naaste nadering maak op 'n afstand van XNUMX miljoen kilometer. Alhoewel hierdie afstand dalk groot lyk, is dit relatief klein as die astronomiese skaal in ag geneem word.

Asteroïde 2023 SN6 is ongeveer 86 voet breed, wat nie groot genoeg is om as 'n potensieel gevaarlike voorwerp geklassifiseer te word nie. Dit behoort tot die Apollo-groep van Naby-Aarde Asteroïdes, vernoem na die 1862 Apollo asteroïde wat deur Karl Reinmuth ontdek is. Dit sal Asteroïde 2023 SN6 se eerste en enigste nabye benadering tot die Aarde wees, volgens NASA se voorspellings.

Bronne:

– NASA se OSIRIS-REx-sending

– NASA se Sentrum vir Naby-Aarde Object Studies (CNEOS)