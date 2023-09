Fibonacci-spiraal wat gebruik word vir maannavigasie

By

Wetenskaplikes het 'n nuwe metode vir maannavigasie ontwikkel, wat die Fibonacci-spiraal gebruik om die optimale parameters vir 'n GPS-agtige stelsel op die Maan te bereken. Die innoverende benadering help om maanvoertuignavigasie te moderniseer, en bied meer akkurate kartering gebaseer op die Maan se unieke ellipsoïdale vorm.

Kamilla Cziráki, 'n geofisika-student van die Eötvös Loránd-universiteit, het met professor Gábor Timár saamgewerk om die metodologie van die wiskundige Fibonacci toe te pas om die aarde se GPS-stelsel vir die Maan aan te pas. Hul bevindinge is in die joernaal Acta Geodaetica et Geophysica gepubliseer.

Terwyl die mensdom voorberei om na die Maan terug te keer, word daar gefokus op die vind van metodes van maannavigasie. Dit is waarskynlik dat toekomstige maanvoertuie bygestaan ​​sal word deur 'n satellietnavigasiestelsel soortgelyk aan GPS op Aarde. Die huidige GPS-stelsels neem egter nie die vorm van ons planeet in ag nie, maar gebruik eerder 'n rotasie-ellipsoïed wat die beste by die geoïed pas.

Om GPS-sagteware-oplossings op die Maan toe te pas, moet spesifieke parameters gedefinieer word. Die vorm van die ellipsoïed wat die beste by die Maan se oppervlak pas en die semi-hoof- en semi-kleine asse is belangrike faktore. Die maan se vorm is nie perfek sferies nie, maar kan benader word as 'n roterende ellipsoïed.

In hul studie het Cziráki en Timár die parameters van die roterende ellipsoïed bereken wat die beste by die teoretiese vorm van die Maan pas deur 'n databasis genaamd die maanselenoïed te gebruik. Hulle het die Fibonacci-sfeer gebruik om monsterpunte op die maan se oppervlak te rangskik, wat die aantal monsterpunte geleidelik verhoog het om die parameterwaardes te stabiliseer.

Die Fibonacci-spiraal, 'n metode wat deur die wiskundige Leonardo Fibonacci ingestel is, is gekies omdat dit met eenvoudige kode geïmplementeer kan word en akkurate resultate verskaf. Hierdie metode is ook op die Aarde toegepas, wat 'n goeie benadering van die WGS84-ellipsoïed wat deur GPS gebruik word, herkonstrueer.

Hierdie nuwe benadering tot maannavigasie hou belofte in vir toekomstige maanverkenningsmissies, wat meer presiese kartering verskaf gebaseer op die maan se unieke vorm. Dit verteenwoordig 'n belangrike stap in die modernisering van maanvoertuignavigasiestelsels en die verbetering van ons begrip van die Maan se oppervlak.

Verwysing: “Parameters van die beste gepaste maanellipsoïed gebaseer op GRAIL se selenoïedmodel” deur Kamilla Cziráki en Gábor Timár, 27 Junie 2023, Acta Geodaetica et Geophysica. DOI: 10.1007/s40328-023-00415-w