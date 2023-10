Beste plekke om die "Ring of Fire" Sonsverduistering in San Antonio te sien

Op Saterdag, 14 Oktober, sal 'n ringvormige sonsverduistering bekend as die "ring van vuur" op verskeie plekke regoor die Verenigde State sigbaar wees. Een van die gewildste plekke om hierdie hemelse gebeurtenis te aanskou, is San Antonio, Texas. Met 'n bevolking van 1.45 miljoen is San Antonio die grootste stad in die sentrale pad van die verduistering.

Alhoewel San Antonio dalk nie wyd bespreek is as 'n topbestemming vir hierdie verduistering nie, is dit onlangs erken as die beste waarde-plek om te besoek vir 'n vlieg-in, vlieg-uit verduistering reis. Ten spyte van 'n 61%-kans op wolkbedekking op die dag, selfs as besoekers nie hul pad na San Antonio maak nie, sal dit steeds die primêre plek wees vir Texans om die "ring van vuur" te sien.

Die verduistering is ingestel om ongeveer drie uur te duur, met die "ring van vuur" sigbaar vir 4 minute en 21 sekondes om 11:52 vm. CDT. Dit sal die eerste ringvormige sonsverduistering in die VSA sedert 2012 wees en die laaste tot 2039.

San Antonio is goed voorbereid om besoekers vir hierdie verduistering te akkommodeer. Met meer as 50,000 XNUMX hotelkamers, uitgebreide paaie, 'n wye verskeidenheid eet-opsies en talle kykpartytjies en geleenthede wat rondom die verduistering georganiseer is, is dit 'n uitstekende ligging vir besigtiging. Besoekers word daaraan herinner om sonsverduisteringbril vir veilige besigtiging te gebruik, aangesien dit nooit veilig is om direk na die son te kyk sonder behoorlike oogbeskerming nie.

Verskeie kykpartytjies is in San Antonio gereël om die ringvormige sonsverduistering te vier. La Fiesta del Sol: Viering van die Son-annulêre Eclipse-geleentheid sal by die Scobee Education Centre gehou word. Hierdie geleentheid in die feesstyl sal voedselvragmotors, aanbiedings, sonkrag-gefiltreerde teleskope en praktiese aktiwiteite vir publieke besigtiging insluit.

SeaWorld San Antonio sal ook 'n verduisteringpartytjie aanbied, wat versnaperinge en drankies met 'n verduistering-tema, DJ-musiek en die geleentheid bied om 'n kusbaan te ry tydens die verduistering.

Vir diegene wat op soek is na 'n meer ontspanne ervaring, sal The Good Kind Southtown vroeg oopmaak vir 'n Eclipse Watch Party op sy grasperke en buite-areas. Gaste kan aan gratis joga deelneem, 'n brunch geniet en smul aan 'n spesiale skemerkelkie met sonkrag-tema genaamd The Eclipse.

Ander kykpartytjies sluit die San Antonio-dieretuin, Hyatt Regency San Antonio Riverwalk, San Jose Mission Education Centre, The DoSeum en Eisenhower Park in.

San Antonio maak gereed om 'n onvergeetlike ervaring vir besoekers en plaaslike inwoners te bied tydens die "ring van vuur" sonsverduistering. Dit is 'n bestemming wat beide natuurlike skoonheid en 'n lewendige toerisme-infrastruktuur bied, wat dit 'n ideale plek maak om hierdie ontsagwekkende gebeurtenis te aanskou.

