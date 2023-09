NASA se OSIRIS-REx-missie gee asteroïdemonster suksesvol terug

Die OSIRIS-REx-sending, wat deur NASA gelanseer is, het onlangs sy sewe jaar lange reis voltooi deur 'n monster van stof en rots van die asteroïde Bennu suksesvol terug te gee. Hierdie monster, waarskynlik die grootste wat nog ooit van 'n asteroïde versamel is, sal waardevolle insigte verskaf oor die oorsprong van die Sonnestelsel en die moontlikheid van lewe buite die Aarde.

Tydens sy sending het OSIRIS-REx vir twee en 'n half jaar om die koolstofryke asteroïde Bennu gewentel, sy oppervlak gekarteer en data oor sy eienskappe ingesamel. Hierdie uitgebreide studie was nie net belangrik om die samestelling en vorming van asteroïdes te verstaan ​​nie, maar ook om die risiko te bepaal wat hulle kan inhou as hulle met die Aarde in aanraking kom.

Asteroïdes is oorblyfsels van die vroeë Sonnestelsel, en die bestudering daarvan kan waardevolle inligting verskaf oor die vorming van planete en die verspreiding van elemente wat nodig is vir lewe. Deur die versamelde monsters te ontleed, hoop wetenskaplikes om die raaisels van die sonnestelsel se oorsprong te ontrafel en insigte te kry in die verspreiding van water, koolstof en ander minerale.

Die verkryging van werklike monsters van asteroïdes is van kardinale belang vir diepgaande chemiese ontleding, aangesien teleskope op Aarde slegs 'n rowwe begrip van hul samestelling kan gee. Terwyl meer as 70,000 0.1 meteoriete op Aarde versamel is, verteenwoordig hulle minder as XNUMX% van die bekende tipes asteroïdes. Deur onbesmette monsters direk vanaf asteroïdes te haal, stel wetenskaplikes in staat om hierdie hemelliggame meer akkuraat te bestudeer.

Voorbeeld-terugsendings soos OSIRIS-REx is ongelooflik uitdagend vanuit 'n tegniese oogpunt. Die ruimtetuig moet miljoene kilometers aflê, die teiken se spoed pas, 'n veilige landingsplek vind, die monster versamel sonder om te verongeluk, dit veilig berg en outonoom terugkeer na die aarde as gevolg van lang kommunikasievertragings. OSIRIS-REx sluit aan by vorige voorbeeld-terugsendingsendings soos Stardust (van komeet Wild-2), Hayabusa (van asteroïde Itokawa) en Hayabusa2 (van asteroïde Ryugu), wat ons begrip van buiteaardse materiale verder uitbrei.

Die suksesvolle terugkeer van die OSIRIS-REx-monster is 'n beduidende prestasie vir die wetenskaplike gemeenskap. Wetenskaplikes aan die Curtin Universiteit, wat by verskeie monster-terugsendingsendings betrokke was, sal van die eerstes wees wat die versamelde monsters ontvang en ontleed. Die monsters sal noukeurige ondersoek by die Johnson Space Centre ondergaan om hul wetenskaplike potensiaal te ontbloot en ons begrip van die Sonnestelsel en die moontlikheid van lewe buite die Aarde te bevorder.

