By

NASA se komende Psyche-sending, wat op 5 Oktober van stapel gestuur sal word, trek aandag vir 'n verskeidenheid redes bo die geraamde waarde van $10,000 XNUMX kwadrilljoen. Hier is sewe feite oor hierdie baanbrekende missie:

Die asteroïde kan die kern van 'n planeet wees: Psyche, geleë in die hoofgordel tussen Mars en Jupiter, is vermoedelik die digste voorwerp in die sonnestelsel. Wetenskaplikes bespiegel dat Psyche die blootgestelde kern van 'n mislukte planeet kan wees, wat 'n unieke geleentheid bied om 'n voorwerp soortgelyk aan die aarde se kern te bestudeer. Dit is nie regtig $10,000 Kwadriljoen werd nie: Terwyl 'n aanvanklike skatting Psyche 'n astronomiese waarde gegee het, is dit onprakties om die asteroïde na die aarde te myn of terug te bring. Die waardeberekening was 'n eenvoudige manier om mediadekking vir die missie te genereer. Die asteroïde kan goudgroen wees: Psyche se oppervlak kan 'n goudgroen tint hê as gevolg van die teenwoordigheid van swael, wat die moontlikheid van swaelvulkane uit die verlede voorstel. Dit sal vanaf die 'Apollo Pad' bekendgestel word: Die Psyche-sending sal vanaf Kennedy Space Center se lanseerkompleks 39A, bekend vir sy historiese betekenis as die lanseerplek vir die Apollo-sendings en die Ruimtependeltuig-program, begin. Twee herbruikbare vuurpyle sal in tandem land: Na lansering sal twee herbruikbare vuurpyle van SpaceX se Falcon Heavy-voertuig skei en in tandem by Cape Canaveral Spaceport-stasie land. Die ruimtetuig se enjins is baie swak: Die Psyche-ruimtetuig se sonkrag-elektriese aandrywingstelsel maak staat op swak ioonstuwers wat deur xenongas aangevuur word. Ten spyte van hul lae stootkrag, sal die enjins voortdurend werk, wat die vaartuig se spoed mettertyd geleidelik verhoog. Dit sal in 2026 verby Mars slinger: Een van die sleutelmaneuvers van die sending sal 'n swaartekraghulp vanaf Mars in 2026 wees. Hierdie maneuver sal die ruimtetuig 'n aansienlike spoedverhoging na sy bestemming gee.

Oor die algemeen beloof die Psyche-sending om waardevolle insigte te bied in die samestelling en vorming van asteroïdes, om lig te werp op ons sonnestelsel se geskiedenis en moontlik nuwe leidrade oor die aard van planetêre kerne te openbaar. Dit is 'n belangrike stap vorentoe in ons begrip van hemelliggame.

Bronne: NASA, Arizona State University, Jet Propulsion Laboratory