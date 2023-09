Wetenskaplikes skep spinnekopsy deur geneties gemodifiseerde sywurms te gebruik

Chinese wetenskaplikes het 'n beduidende deurbraak gemaak deur spinnekop van geneties gemodifiseerde sywurms te sintetiseer. Die gevolglike vesels is ses keer sterker as Kevlar, 'n materiaal wat algemeen in koeëlvaste baadjies gebruik word. Hierdie navorsing, gepubliseer in die joernaal Matter, bied 'n volhoubare en eko-vriendelike alternatief vir sintetiese vesels, met potensiële toepassings in verskeie industrieë.

Tradisioneel is spinnekop sy erken as 'n volhoubare alternatief vir sintetiese vesels as gevolg van die verminderde omgewingsimpak daarvan. Pogings om spinnekop sy kunsmatig te repliseer het egter uitdagings in die gesig gestaar, veral om die beskermende oppervlaklaag wat spinnekoppe op hul webbe aanbring, weer te gee. Vorige metodes het gesukkel om hierdie laag aan te wend, wat die praktiese en duursaamheid van kunsspinnekop-sy beperk.

Die gebruik van geneties gemodifiseerde sywurms bied 'n oplossing vir hierdie probleem. Sywurms bedek natuurlik hul eie vesels met 'n soortgelyke beskermende laag, wat hulle 'n geskikte kandidaat maak om spinnekop sy te produseer. Deur spinnekop-syproteïengene in die DNA van sywurms bekend te stel deur gebruik te maak van CRISPR-Cas9-geenredigeringstegnologie, was navorsers in staat om vollengte spinnekop-syproteïene te produseer. Die gevolglike vesels is dan gespin om 'n materiaal te skep wat sterker as Kevlar is.

Die implikasies van hierdie deurbraak is groot. Spinnekop kan in verskeie nywerhede gebruik word, insluitend biomediese ingenieurswese, lugvaarttegnologie en die weermag. Dit het die potensiaal om sterker en gemakliker kledingstukke en koeëlvaste baadjies te skep. Daarbenewens kan dit gebruik word in die vervaardiging van slim materiale.

Die studie beklemtoon ook die potensiaal vir grootskaalse kommersialisering van spinnekop. Sywurms word reeds kommersieel vir hul sy gekweek, wat dit haalbaar en kostedoeltreffend maak om spinnekop-syvesels met behulp van geneties gemodifiseerde sywurms te vervaardig. Verder beplan die navorsers om geneties gemodifiseerde sywurms te ontwikkel wat spinnekop-syvesels produseer deur beide natuurlike en gemanipuleerde aminosure te gebruik, wat die moontlikhede vir hierdie innoverende materiaal uitbrei.

Hierdie baanbrekende navorsing baan die weg vir 'n meer volhoubare toekoms, en bied 'n eko-vriendelike alternatief vir sintetiese vesels met talle toepassings oor nywerhede.

Bron:

- "Hoë-sterkte en ultra-taai heel spinnekop syvesels gespin van transgeniese sywurms" - Junpeng Mi et al. – Matter (2023)