NASA monitor kolossale asteroïde wat die aarde nader

By

NASA hou die nadering van 'n massiewe asteroïde bekend as 1998 HH49 noukeurig dop. Hierdie asteroïde, wat na raming die grootte van 'n gebou op 600 voet is, sal môre, 17 Oktober, deur die aarde vlieg. Met 'n naaste benadering van ongeveer 1.17 miljoen kilometer, het NASA hierdie asteroïde as potensieel gevaarlik geklassifiseer weens sy grootte.

1998 HH49, wat tot die Apollo-groep asteroïdes behoort, wat oor die aarde kruis en potensiële bedreigings inhou, is die eerste keer op 28 April 1998 waargeneem. Dit sal teen 'n relatiewe snelheid van 53,233 2013 kilometer per uur beweeg. Die Apollo-klas asteroïdes het in XNUMX aandag gekry toe die Chelyabinsk-meteoor, wat aan hierdie groep behoort, bo Rusland se Chelyabinsk-stad ontplof het en wydverspreide skade en beserings veroorsaak het.

Om die risiko van impak te evalueer en die wentelbaan van hierdie naby-aarde asteroïdes beter te verstaan, gebruik NASA 'n gesofistikeerde stelsel genaamd Sentry II. Deur presiese waarnemings van 'n asteroïde se posisie in die lug in te samel, word die data aan die Minor Planet Centre gerapporteer, wat dan daardie inligting in die Sentrum vir Naby-Aarde-objekstudies (CNEOS) voer. Die CNEOS gebruik hierdie data om die asteroïde se mees waarskynlike wentelbaan om die Son vas te stel.

Sentry II gebruik 'n unieke algoritme om potensiële impakscenario's te evalueer en kies strategies ewekansige punte binne die onsekerheidstreek om lae-waarskynlikheidsgebeure te identifiseer. Dit stel NASA in staat om potensieel gevaarlike asteroïdes te monitor en op te spoor en waarskuwings uit te reik wanneer nodig.

Aangesien sonstorms en asteroïdes steeds risiko's vir ons planeet inhou, verskaf NASA se ywerige monitering en gevorderde stelsels belangrike inligting om die aarde teen potensiële impakte te beskerm.

Bronne:

– NASA CNEOS

– Minor Planet Centre