Die derde groep ruimtevaarders: pioniers van ruimteverkenning

In Oktober 1963 het NASA die keuse van sy derde groep ruimtevaarders aangekondig. Hierdie 14 individue is gekies uit 'n poel van 720 militêre en burgerlike aansoekers, wat dit die hoogs opgevoede groep ruimtevaarders op daardie stadium maak. Hul missie was om die tweesitplek Gemini-ruimtetuig te vlieg, wat ontwerp is om tegnieke vir die Apollo-maanlandingprogram te toets.

Tragies genoeg is vier lede van hierdie groep oorlede voordat hulle hul eerste ruimtevlug onderneem het. Die oorblywende 10 ruimtevaarders het egter altesaam 18 missies in die Gemini- en Apollo-programme gevlieg. Sewe van hulle het na die maan gereis, met vier wat selfs die kans gekry het om op sy oppervlak te loop. Een ruimtevaarder het ook 'n langdurige sending aan boord van Skylab gevlieg.

Die keuringsproses vir hierdie derde groep ruimtevaarders was streng. Kandidate moes Amerikaanse burgers wees met 'n graad in ingenieurswese of fisiese wetenskap, oor toetsvlieënierervaring of 1,000 34 ure se vliegvliegtuie beskik, 720 jaar oud of jonger wees en nie langer as ses voet wees nie. Uit die 136 aansoeke wat ontvang is, het die keurraad 14 kandidate vir verdere keuring gekies, wat dit uiteindelik tot die top-XNUMX verminder het.

Nadat hulle gekies is, het die nuwe ruimtevaarders uitgebreide opleiding en vertroudheid met verskeie aspekte van die ruimteprogram ondergaan. Hulle het tegniese opdragte ontvang om kundigheid op te doen in spesifieke areas, soos ruimtetuigontwerp en beheerstelsels. Hul kursuswerk het vakke soos sterrekunde, aërodinamika, ruimtegeneeskunde en geologie gedek. Hulle het selfs oorlewingsopleiding in verskillende omgewings ondergaan, insluitend oerwoude, woestyne en water.

Die 14 ruimtevaarders het uit verskillende agtergronde gekom, met sewe van die Amerikaanse lugmag, vier van die Amerikaanse vloot, een van die Amerikaanse mariene korps, en twee burgerlikes met militêre ervaring. Elke ruimtevaarder het hul eie unieke bydraes tot die program gehad, soos Edwin E. "Buzz" Aldrin, wat die tweede persoon geword het om op die Maan te loop tydens die Apollo 11-sending.

Die derde groep ruimtevaarders het 'n deurslaggewende rol gespeel in die bevordering van ruimteverkenning. Hulle het die weg gebaan vir toekomstige sendings en het ons kennis van die kosmos uitgebrei.

Bronne: NASA