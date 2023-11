Nuwe asteroïde wat vandag die aarde nader

NASA het aangekondig dat 'n asteroïde tans besig is om na die aarde te beweeg en na verwagting vandag by die planeet sal verbygaan. Die asteroïde, genaamd Asteroid 2023 UZ3, het die aandag van sterrekundiges getrek namate dit nader aan ons planeet se wentelbaan kom. Anders as vorige asteroïdes, is hierdie een nie as 'n 'Potensieel Gevaarlike Voorwerp' geklassifiseer nie, maar sy grootte stem opvallend ooreen met die Chelyabinsk-asteroïde wat aansienlike skade in Rusland in 2013 aangerig het.

Sterrekundiges het die naderende asteroïde opgespoor met behulp van NASA se gevorderde moniteringstoerusting, insluitend teleskope soos NEOWISE, ALMA, Pans-STARRS1 en die Catalina Sky Survey. Hierdie gereedskap is van kardinale belang vir die opsporing en waarneming van Near-Earth Objects (NEO's), wat asteroïdes en komete insluit.

Die grootte van Asteroïde 2023 UZ3 is merkwaardig, en meet ongeveer 59 voet in breedte. Om dit in perspektief te plaas, is dit omtrent so groot soos 'n gemiddelde huis. Ten spyte van sy grootte hou dit egter geen onmiddellike gevaar vir die aarde in nie. Die asteroïde sal op 'n afstand van ongeveer 1 miljoen kilometer verbygaan, wat dalk relatief naby lyk, maar steeds 'n veilige afstand is.

Wetenskaplikes het ook geïdentifiseer dat Asteroid 2023 UZ3 aan die Apollo-groep van Near-Earth Asteroids (NEA's) behoort. Die Apollo-asteroïede het semi-hoofasse groter as dié van die Aarde se wentelbaan. Hulle is vernoem na die 1862 Apollo asteroïde, wat in die 1930's ontdek is.

Hierdie spesifieke asteroïde se nabye nadering tot die Aarde is 'n betekenisvolle gebeurtenis, want dit is die eerste keer dat dit waargeneem word dat dit naby ons planeet kom. Alhoewel geen verdere nabye benaderings in die nabye toekoms verwag word nie, sal sterrekundiges voortgaan om sy baan te monitor en data in te samel om ons begrip van hierdie hemelliggame uit te brei.

Algemene vrae

1. Is Asteroid 2023 UZ3 'n bedreiging vir die Aarde?

Nee, die asteroïde is nie as 'n 'Potensieel Gevaarlike Voorwerp' geklassifiseer nie en hou geen onmiddellike gevaar in nie.

2. Hoe groot is Asteroid 2023 UZ3?

Die asteroïde meet ongeveer 59 voet in breedte, wat dit omtrent dieselfde grootte maak as 'n gemiddelde huis.

3. Wat is die Apollo-groep van Naby-Aarde Asteroïdes?

Die Apollo-asteroïdes is 'n groep NEA's wat semi-hoofasse groter as die Aarde se wentelbaan het. Hulle is vernoem na die 1862 Apollo asteroïde, ontdek in die 1930's.

4. Word hierdie asteroïde waargeneem terwyl hy die aarde vir die eerste keer nader?

Ja, volgens NASA se CNEOS, sal dit die eerste keer wees dat Asteroïde 2023 UZ3 naby die Aarde waargeneem word.