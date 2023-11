Verstommende ontdekkings van NASA se James Webb-teleskoop bied nuwe insigte in die galaktiese sentrum

NASA se James Webb-ruimteteleskoop het sterrekundiges weereens verstom met sy uitsonderlike vermoëns, wat hierdie keer 'n boeiende uitsig bied van die enigmatiese Sagittarius C (Sgr C) stervormende streek in die hart van ons sterrestelsel. Geleë ongeveer 300 ligjare weg van die supermassiewe swart gat Boogskutter A in die middel van die Melkweg, is Sgr C 'n skouspel van 500,000 XNUMX sterre, met 'n spesifieke fokus op 'n versameling protosterre wat die kollig steel.

In hierdie baanbrekende beeld onthul Webb se ongekende resolusie en sensitiwiteit ontelbare kenmerke wat nog nooit tevore in hierdie streek waargeneem is nie. "Webb onthul ongelooflik baie detail, wat ons in staat stel om stervorming in hierdie soort omgewing te bestudeer op 'n manier wat voorheen nie moontlik was nie," het Samuel Crowe, hoofondersoeker en 'n voorgraadse student aan die Universiteit van Virginia, gesê. Hierdie merkwaardige insig spruit uit die gebrek aan vorige infrarooi data en die geweldige vermoëns van die Webb-teleskoop.

Een van die sleutelbevindings is die teenwoordigheid van 'n massiewe protoster, meer as 30 keer die massa van ons Son, wat in hierdie jong sterreswerm geleë is. Terwyl die wolk wat hierdie protosterre omring, donker en yl bevolk lyk, is dit in werklikheid een van die sterrestelsel se digstebevolkte streke. Die wolk se digtheid belemmer die lig van sterre wat daaragter geleë is, wat 'n illusie van leegheid skep.

Webb se Near-Infrared Camera (NIRCam) het uitgebreide geïoniseerde waterstofvrystellings rondom die onderkant van die donker wolk in lewendige siaan kleure vasgevang. Hierdie waterstofstreek se groot omvang daag bestaande teorieë uit, aangesien dit veel verder strek as wat voorheen waargeneem is. Sterrekundiges word nou gekonfronteer met die intrige taak om die oorsprong en invloed van hierdie uitgebreide waterstofgebied te verstaan.

Nog 'n fassinerende raaisel lê in die verspreide en chaotiese naaldagtige strukture binne die geïoniseerde waterstof, wat verdere ondersoek verg. Rubén Fedriani, 'n mede-ondersoeker van die projek by die Instituto Astrofísica de Andalucía in Spanje, beskryf die galaktiese sentrum as 'n "vol, onstuimige plek", waarin toringende gaswolke sterre vorm wat in wisselwerking met die omringende gas deur hul uitvloei, strale , en bestraling.

Terwyl wetenskaplikes voortgaan om die geheimenisse wat binne die hemelruim versteek is te ontrafel, bied die James Webb-teleskoop se ontdekkings vanuit die hart van ons sterrestelsel ongekende geleenthede om verder in kosmiese geheime te delf. Die galaktiese sentrum, wat slegs 25,000 XNUMX ligjare van die Aarde af geleë is, bied sterrekundiges 'n uitsig van naby aan individuele sterre, wat lig werp op die ingewikkelde proses van stervorming en die afhanklikheid daarvan van die unieke kosmiese omgewing. Met elke openbaring baan die Webb-teleskoop die weg vir 'n dieper begrip van ons heelal.