NASA se James Webb-ruimteteleskoop onthul geheime van die Galactic Center

NASA se James Webb-ruimteteleskoop het 'n ongekende kykie in die hart van ons sterrestelsel verskaf, en ontbloot meesleurende besonderhede van die stervormende streek bekend as Sagittarius C (Sgr C). Hierdie ontsagwekkende beeld vertoon 'n versameling protosterre wat die kollig steel te midde van die 500,000 300 sterre wat ongeveer XNUMX ligjare van Boogskutter A, die Melkweg se sentrale supermassiewe swart gat, woon.

Anders as enige vorige waarnemings, bied die infrarooi data wat deur die Webb-teleskoop vasgelê is 'n ongelooflike vlak van resolusie en sensitiwiteit, wat wetenskaplikes in staat stel om vir die eerste keer talle kenmerke te ontbloot. Samuel Crowe, die hoofondersoeker van die waarnemingspan en 'n voorgraadse student aan die Universiteit van Virginia, het opgewondenheid uitgespreek oor die nuutgevonde vermoë om stervorming in hierdie omgewing te bestudeer. Webb se onthullings bied 'n ongeëwenaarde geleentheid om huidige teorieë van stervorming in die uiterste toestande van die galaktiese sentrum te toets, volgens professor Jonathan Tan, een van Crowe se raadgewers.

Een van die noemenswaardige ontdekkings binne Boogskutter C is 'n massiewe protoster wat 30 keer die massa van ons Son oortref. Interessant genoeg skep die digtheid van die wolk wat hierdie protosterre omring die illusie van 'n minder bevolkte gebied, ten spyte daarvan dat dit een van die digste gepakte sones in die sterrestelsel is. Die beeld vertoon ook kleiner infrarooi-donker wolke, wat lyk soos stergevulde leemtes, waar nuwe sterre besig is om te vorm.

Webb se Near-Infrared Camera (NIRCam) instrument het uitgebreide geïoniseerde waterstofvrystellings vasgevang wat die onderkant van die donker wolk omring, uitgebeeld in helder siaan kleure. Hierdie waterstofgebied strek verder as wat verwag is, en stel intrige vrae oor die bronne van sy energieke fotone. Daarbenewens ondersoek kenners die chaotiese naaldagtige strukture binne die geïoniseerde waterstof, wat in verskeie rigtings versprei.

Rubén Fedriani, 'n mede-ondersoeker van die Instituto Astrofísica de Andalucía in Spanje, beskryf die galaktiese sentrum as 'n stampvol en onstuimige plek, waar gaswolke sterre vorm en die omliggende gas deur hul uitvloeiende winde, strale en bestraling beïnvloed.

Terwyl die James Webb-ruimteteleskoop voortgaan om die geheimenisse van ons heelal te openbaar, bied die nuutgevonde begrip van die galaktiese sentrum waardevolle insigte in die ingewikkeldhede van stervorming en die kosmiese omgewing. Die galaktiese sentrum, wat 25,000 XNUMX ligjare van die aarde af geleë is, bied sterrekundiges die vermoë om individuele sterre in ongekende detail te bestudeer en lig te werp op die uiteenlopende prosesse van stervorming in verskillende streke van die sterrestelsel.

