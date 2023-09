5 reuse-asteroïdes wat vandag naby die aarde gaan verbykom, NASA onthul afstand en grootte

Volgens NASA word verwag dat vyf massiewe asteroïdes vandag merkwaardig naby aan die aarde sal kom. Die naaste benadering sal gemaak word deur asteroïde 2023 SP3, wat na verwagting ongemaklik naby sal kom. Hierdie huisgrootte asteroïde, met 'n breedte van 59 voet, sal binne 'n afstand van slegs 0.328 miljoen kilometer van die aarde af kom.

Asteroïde 2023 SP3 behoort aan die Apollo-groep en is die eerste keer op 13 September waargeneem. Die feit dat dit so naby aan ons planeet sal kom, is nogal skokkend.

Alhoewel dit kommerwekkend is om van sulke nabye ontmoetings te hoor, is dit belangrik om die terminologie te verstaan ​​wat gebruik word wanneer asteroïdes bespreek word. Die Apollo-groep verwys na 'n groep asteroïdes wat wentelbane het wat die wentelbaan van die Aarde kruis. Hierdie asteroïdes is vernoem na die eerste asteroïde van hierdie groep wat ontdek is, wat Apollo genoem is.

Dit is opmerklik dat alhoewel hierdie asteroïdes naby die aarde kom, daar geen dreigende gevaar van 'n botsing is nie. NASA spoor en monitor asteroïdes gereeld om die veiligheid van ons planeet te verseker. Trouens, nabye ontmoetings soos hierdie bied waardevolle geleenthede vir wetenskaplikes om te bestudeer en meer oor hierdie hemelse voorwerpe te leer.

Die inligting verskaf deur NASA oor die grootte, spoed en afstand van hierdie asteroïdes gee ons 'n blik op die uitgestrektheid en kompleksiteit van ons heelal. Dit dien as 'n herinnering aan die belangrikheid van voortdurende navorsing en verkenning op die gebied van sterrekunde.

Bronne:

– NASA