Volgens NASA gaan vyf asteroïdes oor die aarde verbygaan

NASA het vyf asteroïdes geïdentifiseer wat na verwagting in die nabye toekoms naby die aarde sal kom. Met 'n breedte van 20 voet tot 1050 voet, sal hierdie asteroïdes hul naaste benaderings tot ons planeet maak.

Die eerste asteroïde, wat ongeveer 20 voet breed is, sal op 'n afstand van ongeveer 352,000 11,000 myl van die aarde verbygaan. Hierdie relatief klein asteroïde sal teen 'n spoed van XNUMX XNUMX myl per uur beweeg.

Die tweede asteroïde is aansienlik groter, met 'n breedte van ongeveer 330 voet. Dit sal verbygaan op 'n afstand van ongeveer 0.34 astronomiese eenhede (AU), of ongeveer 31 miljoen myl. Die spoed van hierdie asteroïde word geskat op ongeveer 21,000 XNUMX myl per uur.

Die derde asteroïde, wat ongeveer 525 voet in breedte meet, sal binne 0.048 AE (ongeveer 4.5 miljoen myl) van die aarde af kom. Dit sal na verwagting 'n spoed van ongeveer 4,800 XNUMX myl per uur hê.

Die vierde asteroïde is die grootste onder die groep, met 'n breedte van 1050 voet. Dit sal op 'n afstand van ongeveer 0.04 AE (sowat 3.7 miljoen myl) verbygaan. Daar word voorspel dat hierdie asteroïde 'n spoed van 15,000 XNUMX myl per uur sal hê.

Uiteindelik sal die vyfde asteroïde, wat ongeveer 65 voet in breedte meet, binne 0.079 AE (ongeveer 7.4 miljoen myl) van die aarde af kom. Dit sal teen 'n spoed van ongeveer 10,000 XNUMX myl per uur ry.

Terwyl hierdie asteroïdes relatief naby aan die aarde beweeg, is daar geen rede tot kommer nie, aangesien nie een van hulle 'n bedreiging van botsing inhou nie. NASA monitor asteroïdes gereeld om hul paaie op te spoor en enige potensiële risiko's wat hulle vir ons planeet kan inhou, te evalueer.

Bronne:

- NASA

– Astronomiese Eenheid (AU): 'n lengte-eenheid wat in sterrekunde gebruik word, gelykstaande aan die gemiddelde afstand tussen die Aarde en die Son (ongeveer 93 miljoen myl of 150 miljoen kilometer)

– Spoed van Lig: die spoed waarteen lig in 'n vakuum beweeg, ongeveer 299,792 186,282 kilometer per sekonde of ongeveer XNUMX XNUMX myl per sekonde.