Vyf asteroïdes om die aarde op kort afstande verby te gaan: spoed, grootte en meer

NASA het onlangs onthul dat vyf asteroïdes hul naaste nader aan die aarde sal maak en binnekort die planeet sal verbysteek. Die spoed, grootte, afstand en ander besonderhede van hierdie asteroïdes is nogal interessant.

Een van die asteroïdes, genaamd Asteroid 2023 TK15, sal na verwagting vandag, 20 Oktober, die Aarde verbysteek. Wat dit nog meer merkwaardig maak, is dat dit tydens sy nadering nader aan ons planeet as die Maan self sal kom. Die afstand tussen Asteroïde 2023 TK15 en die Aarde sal net 380,000 79,022 kilometer wees. Hierdie ruimterots beweeg teen 'n verbysterende spoed van byna 75 XNUMX kilometer per uur en het 'n breedte van ongeveer XNUMX voet.

Nog 'n asteroïde op die lys is Asteroid 2020 UR, wat relatief kleiner is met 'n breedte van net 29 voet. Dit sal ook op 20 Oktober die Aarde verbysteek, en sy wentelbaan sal dit so na as 2.2 miljoen kilometer aan ons planeet se oppervlak neem. NASA het verklaar dat hierdie asteroïde teen 'n spoed van ongeveer 46,490 XNUMX kilometer per uur beweeg.

Alhoewel hierdie nabye benaderings dalk kommerwekkend klink, is dit belangrik om daarop te let dat nie een van hierdie asteroïdes 'n bedreiging vir die aarde inhou nie. Hulle sal eenvoudig verbygaan en hul reis deur die ruimte voortsit. Die studie en waarneming van sulke hemelse voorwerpe verskaf waardevolle inligting oor ons sonnestelsel en sy dinamika.

Die onthullings deur NASA oor hierdie vyf asteroïdes beklemtoon die voortdurende pogings om naby-Aarde-voorwerpe op te spoor en te monitor. Deur voortgesette navorsing en waarneming kan wetenskaplikes ons begrip van die kosmos verbeter en moontlik strategieë ontwikkel om ons planeet teen enige toekomstige bedreigings te beskerm.

Bronne: NASA