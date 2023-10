5 asteroïdes wat die aarde vandag teen vinnige spoed nader!

NASA het onlangs besonderhede verskaf oor vyf asteroïdes wat tans na die Aarde toe storm en na verwagting vandag, 11 Oktober, naby nader sal kom. Hierdie asteroïdes verskil in grootte, spoed en afstand van ons planeet af.

Een van die asteroïdes, bekend as Asteroid 2022 UX1, sal na verwagting vandag by die aarde verbygaan. Dit is ongeveer 28 voet in breedte en ry teen 'n verbysterende spoed van 30,897 kilometer per uur. NASA skat dat hierdie ruimterots die naaste aan ons sal kom op 'n afstand van 1.2 miljoen kilometer.

Nog 'n asteroïde, genaamd Asteroid 2023 TE, is ongeveer 46 voet breed en nader ook vandag die aarde. Dit beweeg teen 'n ongelooflike spoed van 20,085 1.6 kilometer per uur en sal na verwagting so naby as XNUMX miljoen kilometer aan ons planeet kom.

Terwyl hierdie asteroïdes op hul bane voortgaan, monitor NASA hul bewegings noukeurig en bereken hul verwagte paaie. Alhoewel hierdie hemelse besoekers kommerwekkend kan lyk, is dit belangrik om daarop te let dat die afstande waarop hulle sal verbygaan, steeds as veilig beskou word.

Dit is noodsaaklik vir wetenskaplikes om hierdie asteroïdes te bestudeer en op te spoor om hul samestelling, gedrag en potensiële impakrisiko's beter te verstaan. Deur hierdie kennis te bekom, kan navorsers strategieë vir planetêre verdediging ontwikkel en moontlik enige beduidende toekomstige impakte voorkom.

Bron: HT TECH