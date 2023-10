NASA monitor en bestudeer voortdurend asteroïdes wat naby die aarde kom om die veiligheid van ons planeet te verseker. Met 'n kombinasie van ruimteteleskope en grondgebaseerde sterrewagte, insluitend die Hubble-ruimteteleskoop, het NASA meer as 1.2 miljoen bekende asteroïdes geïdentifiseer. Alhoewel daar geen onmiddellike bedreigings van asteroïdes is nie, is dit belangrik om hulle op te spoor om potensiële rampe te voorkom.

Een asteroïde wat onlangs deur NASA ontdek is, is 2023 TC7. Hierdie asteroïde is ongeveer 48 voet breed, omtrent die grootte van 'n tipiese huis. Dit sal na verwagting 'n noue ontmoeting met die aarde hê op 15 Oktober 2023, op 'n afstand van 666,000 24,510 kilometer. Met 'n verstommende spoed van 2023 7 kilometer per uur, behoort XNUMX TCXNUMX aan die Aten-familie van asteroïdes, waarvan bekend is dat dit dinamiese bane het wat hulle naby die aarde bring.

Ten spyte daarvan dat hierdie asteroïde die eerste keer op 11 Oktober 2023 waargeneem is, en sy laaste waarneming op 14 Oktober, word dit nie as 'n gevaar vir ons planeet beskou nie weens sy klein grootte. Volgens NASA word slegs asteroïdes groter as 492 voet as potensieel gevaarlik beskou.

Die Aten-asteroïdes, waaraan 2023 TC7 behoort, is 'n groep hemelliggame met bane wat met die Aarde se pad sny. Hulle staan ​​gesamentlik bekend as aardkruisende asteroïdes en is die eerste keer in 1976 deur die sterrekundige Eleanor Helin by die Palomar-sterrewag ontdek.

Die ywerige pogings van NASA en ander ruimte-agentskappe om asteroïdes op te spoor en te bestudeer, speel 'n deurslaggewende rol in die beveiliging van ons planeet. Alhoewel klein asteroïdes dalk nie 'n noemenswaardige bedreiging inhou nie, is voortgesette monitering nodig om die aarde teen potensiële gevare te beskerm.

Bronne:

– NASA volg Asteroïde 2023 TC7 wat die Aarde nader