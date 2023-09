NASA volg asteroïde 2023 RD15 wat die aarde nader

NASA monitor voortdurend asteroïdes om die aarde te beskerm en 'n beter begrip van hul gedrag te kry. Hulle het onlangs 'n asteroïde, bekend as 2023 RD15, opgespoor, wat na verwagting op 24 September by ons planeet sal verbygaan.

Volgens NASA se Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), is hierdie asteroïde ongeveer die grootte van 'n huis, met 'n breedte van 46 voet. Dit behoort tot die Aten-groep asteroïdes, wat Naby-Aarde Asteroïdes (NEA's) is wat die Aarde se wentelbaan sny. Hierdie asteroïdes het semi-hoofasse kleiner as die Aarde s'n. Die term "Aten" het ontstaan ​​uit die ontdekking van asteroïde 2062 Aten deur sterrekundige Eleanor Helin in 1976.

Die naaste benadering van asteroïde 2023 RD15 na die aarde word geskat op 1.43 miljoen kilometer. Dit ry teen 'n spoed van 17,917 XNUMX kilometer per uur. Ten spyte van sy nabyheid, het NASA vasgestel dat hierdie asteroïde weens sy grootte nie 'n potensiële bedreiging vir ons planeet inhou nie.

Om die potensiële impakwaarskynlikhede van NEA's op te spoor en te evalueer, het NASA 'n volgende generasie impakmoniteringalgoritme genaamd Sentry-II ontwikkel. Dit stel sterrekundiges in staat om die wentelbane van asteroïdes doeltreffend te voorspel en hul potensiële risiko's te evalueer.

Die deurlopende monitering en studie van asteroïdes deur NASA is van kardinale belang om enige potensiële bedreigings op te spoor en voorkomende maatreëls te tref indien nodig. Deur waarnemingsdata in te samel en dit met die wetenskaplike gemeenskap te deel, verbeter NASA ons begrip van hierdie hemelliggame en hou die aarde veilig teen potensiële vernietiging.

Bronne:

– NASA Sentrum vir Naby-Aarde Object Studies (CNEOS)

– HT Tech