Antieke superdiep diamante werp lig op superkontinentvorming

’n Internasionale span kundiges het antieke superdiep diamante van myne in Brasilië en Wes-Afrika ontleed en nuwe lig gewerp op die vorming, stabilisering en beweging van superkontinente. Hierdie diamante, wat tussen 650 en 450 miljoen jaar gelede onder die superkontinent Gondwana gevorm is, verskaf waardevolle insigte in die evolusie van kontinente tydens die vroeë stadiums van komplekse lewe op Aarde.

Diamante, wat miljoene tot miljarde jare gelede gevorm het, kan inligting oor die Aarde se mantel verskaf. Hulle is een van die min minerale wat kan oorleef en die antieke siklusse van skepping en vernietiging van superkontinente kan opteken. Die ontleding van hierdie superdiep diamante het voorheen onbekende geologiese prosesse en hul rol in die groei van superkontinente soos Gondwana aan die lig gebring.

Die span kundiges, gelei deur dr. Suzette Timmerman van die Universiteit van Bern in Switserland, het die diamante wat diep onder Gondwana gevorm het, gedateer. Hulle het ontdek dat die diamante gevorm het toe die superkontinent die Suidpool tussen 650 en 450 miljoen jaar gelede bedek het. Die gasheergesteentes na die diamante het dryfkrag geraak tydens diamantvorming, wat onderdrukte mantelmateriaal en die diamante vervoer het, wat effektief bygedra het tot die groei van die superkontinent van onder af.

Ongeveer 120 miljoen jaar gelede het Gondwana begin uitmekaar breek, wat gelei het tot die vorming van hedendaagse oseane soos die Atlantiese Oseaan. Die diamante, wat vasgevange insluitings van die gasheerrots dra, is ongeveer 90 miljoen jaar gelede tydens gewelddadige vulkaniese uitbarstings na die aarde se oppervlak gebring. Hierdie uitbarstings het plaasgevind op die kontinentale fragmente van Brasilië en Wes-Afrika, wat eens deel van Gondwana was.

Die studie van hierdie superdiep diamante het insig verskaf in die vorming en stabilisering van kontinente, wat uiteindelik bygedra het tot die vroeë evolusie van lewe op Aarde. Die komplekse geskiedenis van hierdie diamante dui daarop dat hulle vertikaal en horisontaal binne die Aarde gereis het en die vorming en evolusie van die superkontinent naspeur. Hierdie navorsing beklemtoon die integrale rol van diamante in die begrip van die groei en beweging van kontinente.

Eksperimente en ontledings van diamantinsluitings is aan die gang by die Universiteit van die Witwatersrand in Suid-Afrika, waar 'n nuwe isotooplaboratorium en metodologieë ontwikkel word. Die navorsing het ten doel om ons begrip van hoe vastelande ontwikkel en beweeg te verbeter, asook hul betekenis vir die ontwikkeling en volhoubaarheid van lewe op aarde.

