Massiewe ysberg bots met pikkewyntoevlug in Antarktika, veroorsaak minimale skade

’n Massiewe ysberg genaamd D-30A het onlangs teen Clarence-eiland, ’n pikkewyntoevlug in Antarktika, gebots en dit getol. Die tabulêre berg, wat 45 myl lank en 12.5 myl wyd meet, is die grootste oorblywende stuk D-30. D-30 is in Junie 2021 gevorm toe sy moederberg, D-28, met grond gebots en uitmekaar gebreek het. Sedertdien dryf D-30A stadig langs die Antarktiese kus.

Aan die einde van 2022 het D-30A skielik van koers verander en met Clarence-eiland se suidkuslyn gebots voordat dit na die ooste rondgeswentel het en 'n paar dae later see toe is. Clarence-eiland is 'n belangrike broeiplek vir kinbandpikkewyne, met ongeveer 100,000 XNUMX broeipare wat elke winter besoek. Gelukkig het die botsing plaasgevind voordat die pikkewyne na die kolonie teruggekeer het, wat enige ernstige impak op die bevolking voorkom het.

Ysberge wat met eilande bots, kan wild ontwrig, hul voedingspatrone beïnvloed en die temperatuur en soutgehalte van die omliggende water verander. Die skraap van ys oor die seebodem kan ekosisteme vernietig en die voedselweb ontwrig. Clarence-eiland se seebodemtopografie, met sy diep waters en blote afval aan die oostekant, het egter waarskynlik verhoed dat D-30A vashaak.

Alhoewel die ysberg nie lank om die eiland vertoef het nie, kon dit nadelig gewees het vir nesende pikkewyne. As die toegang tot die kolonie selfs vir 'n paar dae geblokkeer word, kan dit lei tot 'n mislukte broeijaar, aangesien nesspikkewyne op hul maats staatmaak om vir kos te jag. Die noue ontmoeting met D-30A het egter moontlik 'n positiewe impak gehad aangesien die ysberg waarskynlik ysterryke smeltwater vrygestel het, wat verhoogde algegroei in die gebied ondersteun het.

D-30A is nou op pad na die Drake-gang, bekend as "ysbergsteeg", waar groot ysberge vasgevang word in seestrome wat hulle na warmer waters indra. In November 2022 is die wêreld se voormalige grootste ysberg, A-76A, in dieselfde gang gesien voordat dit uiteindelik verder noord in Junie vanjaar uitmekaar gebreek het.

Oor die algemeen, terwyl die botsing tussen D-30A en Clarence-eiland 'n beduidende bedreiging vir die pikkewyn-toevlugsoord kon inhou, het die tydsberekening en daaropvolgende gedrag van die ysberg die skade tot die minimum beperk. Die natuurlewe op Clarence-eiland het blykbaar enige groot skade vrygespring.

