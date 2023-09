45-voet asteroïde 2023 SE4 nader die aarde teen 'n vinnige spoed

NASA het onlangs aangekondig dat 'n massiewe asteroïde genaamd 2023 SE4 teen 'n onrusbarende spoed na die aarde toe jaag. Volgens data verskaf deur die Centre for Near-Earth Object Studies (CNEOS), is die asteroïde tans op 'n trajek na ons planeet, met 'n snelheid van 16,509 29 kilometer per uur. Dit sal na verwagting môre, 2023 September XNUMX, nader aan die aarde kom.

Hierdie asteroïde, met 'n grootte van ongeveer 45 voet (vergelykbaar met 'n eenverdiepinghuis), behoort aan die Aten-groep van Naby-Aarde asteroïdes. Die nabyheid van hierdie ruimterots het die aandag van sterrekundiges en ruimte-entoesiaste getrek. Alhoewel die term "naby nadering" kommerwekkend kan klink, is dit belangrik om daarop te let dat in astronomiese terme, 'n nabye nadering eenvoudig beteken dat die asteroïde relatief naby die Aarde in sy wentelbaan sal verbygaan, maar nie eintlik met ons planeet sal bots nie.

NASA en ander ruimte-agentskappe regoor die wêreld monitor en volg voortdurend Naby-Aarde-voorwerpe om hul wentelbane, kenmerke en potensiële bedreigings te bestudeer. Hierdie waaksaamheid verseker dat enige potensiële impak akkuraat voorspel en beoordeel kan word. In hierdie geval het NASA vasgestel dat daar geen risiko van impak van asteroïde 2023 SE4 is nie.

Soos die asteroïde nader kom, sal wetenskaplikes voortgaan om data in te samel om meer te wete te kom oor sy samestelling en trajek. Hierdie inligting sal bydra tot ons begrip van asteroïdes en hul potensiële implikasies vir ons planeet.

Bronne:

– NASA

– Sentrum vir Naby-Aarde Object Studies (CNEOS)