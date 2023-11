Wetenskaplikes los eeue oue raaisel op agter pers rook uit plofbare goud

Wetenskaplikes aan die Universiteit van Bristol het uiteindelik die langdurige geheim agter die pers rook ontbloot wat geproduseer word wanneer fulminerende goud, die wêreld se eerste bekende hoë plofstof, ontplof. Hierdie bevinding dui op die oplossing van 'n 400 jaar oue alchemie-raaisel wat navorsers al eeue lank intrigeer.

Fulminerende goud, 'n verbinding wat in die 16de eeu deur alchemiste ontdek is, bestaan ​​uit verskeie verbindings, met ammoniak die primêre bron van sy plofkrag. Die Duitse alchemis Sebald Schwaertzer het veral die duidelik pers rook waargeneem wat deur hierdie plofbare materiaal in 1585 vrygestel is, wat deur die jare nuuskierigheid onder chemici aangewakker het.

Alhoewel die chemiese samestelling van fulminerende goud al 'n geruime tyd bekend is, het die rede agter die pers rook 'n raaisel gebly. Terwyl daar voorheen vermoed is dat goue nanopartikels tot die kleur daarvan bygedra het, het hierdie hipotese nie konkrete bewyse gehad nie. Professor Simon Hall en sy Ph.D. student Jan Maurycy Uszko van die Universiteit van Bristol het nou hierdie teorie bevestig.

Om dit te ondersoek, het die navorsingspan fulminerende goud geskep en 5 mg monsters versigtig op aluminiumfoelie ontplof. Hulle het die gevolglike rook met behulp van kopermaskers versamel en dit onder 'n transmissie-elektronmikroskoop ontleed. Die ontleding het die teenwoordigheid van sferiese goue nanopartikels aan die lig gebring, wat dus die rol van goud in die opwekking van die enigmatiese pers rook bevestig.

Met hierdie geskiedkundige legkaart uiteindelik opgelos, beplan professor Hall en sy span nou om dieselfde metodologie te gebruik om die eienskappe van wolke te bestudeer wat deur ander metaalfulminate, soos platinum, silwer, lood en kwik, geproduseer word. Hierdie materiaal bied interessante raaisels wat nog ontrafel moet word.

Die navorsingsartikel getiteld “Explosive Chrysopoeia” kan verkry word op die arXiv-voordrukbediener.

Fulminerende goud is die wêreld se eerste bekende hoë plofstof. Dit is 'n verbinding wat in die 16de eeu deur alchemiste ontdek is, hoofsaaklik saamgestel uit verskeie verbindings met ammoniak wat 'n groot rol speel in sy plofkrag.

Vir eeue het geleerdes gewonder oor die rede agter die pers rook wat geproduseer word wanneer fulminerende goud ontplof. Onlangse navorsing aan die Universiteit van Bristol het bevestig dat die pers kleur die gevolg is van die teenwoordigheid van sferiese goue nanopartikels in die rook.

In 1585 het die Duitse alchemis Sebald Schwaertzer die aanvanklike waarneming van die pers rook gemaak wat deur fulminerende goud tydens ontploffing vrygestel is.

Na die oplossing van die raaisel van pers rook van fulminerende goud, beplan professor Simon Hall en sy span om hul metodologie toe te pas om die aard van wolke wat deur ander metaal fulminate vervaardig word, insluitend platinum, silwer, lood en kwik, te ondersoek.

Die navorsingsartikel getiteld "Explosive Chrysopoeia" kan op die arXiv-voordrukbediener gevind word