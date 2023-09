Antieke asteroïde monster land suksesvol op aarde

By

’n Kapsule wat rotse en stof bevat wat 4.5 miljard jaar terug dateer, het veilig op Aarde aangekom. Hierdie merkwaardige monster, wat na raming 250 gram weeg, is in Oktober 2020 deur NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig van die asteroïde Bennu versamel. Wetenskaplikes is gretig om hierdie monsters te bestudeer aangesien hulle glo dat dit waardevolle insigte sal verskaf oor planeetvorming, die oorsprong van organiese verbindings en die teenwoordigheid van water wat bygedra het tot die ontwikkeling van lewe op Aarde.

Een van die beduidende voordele van die bestudering van hierdie asteroïdemonster is die verbeterde begrip wat dit sal bied rakende potensieel gevaarlike asteroïdes wat in die toekoms 'n bedreiging vir die aarde kan inhou. Deur Bennu se samestelling en struktuur te ontleed, kan wetenskaplikes hul kennis van asteroïdegedrag verfyn en beter strategieë vir planetêre verdediging ontwikkel.

Dante Lauretta, die hoofondersoeker vir OSIRIS-REx aan die Universiteit van Arizona, het opgewondenheid uitgespreek oor die geleentheid om dieper in die geheime van ons sonnestelsel te delf. Hy het beklemtoon dat die lewering van hierdie monsters aan die aarde net die begin is van 'n nuwe hoofstuk in wetenskaplike ontdekking.

Die monsterkapsule is kort na landing veilig na 'n tydelike skoon kamer vervoer. Die span het die kapsule versigtig uitmekaar gehaal en die inhoud daarvan verpak. Die monster sal in sy verseëlde houer van Utah na NASA se Johnson Space Centre in Houston vervoer word, waar kurasiewetenskaplikes die rotse en stof noukeurig sal ondersoek, weeg en dokumenteer. Vervolgens sal gedeeltes van die asteroïdemonster aan wetenskaplikes regoor die wêreld versprei word vir verdere ontleding.

Hierdie ongekende geleentheid om 'n 4.5 miljard jaar oue asteroïdemonster te bestudeer, het die potensiaal om ons begrip van die oorsprong van ons sonnestelsel en die toestande wat tot die bestaan ​​van lewe op Aarde gelei het, te verander. Dit verteenwoordig 'n merkwaardige prestasie in ruimteverkenning, wat die vindingrykheid en samewerking van die wetenskaplike gemeenskap ten toon stel.

