Stereoskopiese beelde van asteroïde Bennu-materiaal verkry deur NASA se OSIRIS-REx-sending

NASA se OSIRIS-REx-sending het onlangs materiaal van die asteroïde Bennu na die aarde gelewer. Hierdie materiaal, wat tans in 'n skoon kamer by NASA se Johnson Space Centre gestoor word, is in 2020 met behulp van die Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM)-instrument versamel.

Alhoewel stereoskopiese beelding nie aanvanklik deel van die missie was nie, is Brian May, Queen-kitaarspeler en astrofisikus, en Claudia Manzoni, deur die sending se hoofondersoeker, Dante Lauretta, genooi om by die wetenskapspan aan te sluit en die visuele data wat deur die ruimtetuig se kameras verkry is, te gebruik om skep 3D-beelde van Bennu.

Om stereoskopiese beelde te skep, is gesoek na pare beelde van Bennu se oppervlak wat vanuit verskillende oogpunte geneem is. Die skeiding tussen hierdie standpunte, bekend as die basislyn, moes net reg wees om 'n gevoel van diepte en werklikheid te gee wanneer dit stereoskopies beskou word. Die linker- en regterbeelde word afsonderlik aan elke oog gelewer, en simuleer hoe ons diepte in die werklike lewe waarneem.

Die kurasiespan het dit vir May en Manzoni maklik gemaak om 'n byna perfekte paar beelde te vind wat die intieme struktuur van 'n paar korrels van die donker Bennu-monster toon. Hierdie beelde laat kykers toe om diepte te ervaar deur óf die asse van hul oë te verslap óf 'n stereoskoop te gebruik.

Die grootste "rotse" in die beelde is ongeveer 1 sentimeter in deursnee. Hierdie versameling stereoskopiese beelde bied 'n unieke blik op die geskiedenismakende OSIRIS-REx-sending en die ingewikkelde besonderhede van die asteroïde Bennu.

