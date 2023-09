Veeartsenykundige Navorsers gebruik 3D-organoïede om hondelongkanker te bestudeer

Veeartsenykundige navorsers het 3D-organoïede, wat driedimensionele orgaanagtige strukture is wat uit stamselle en weefselmonsters gekweek word, gebruik om die biologiese prosesse van longkanker by honde te ondersoek. Longkanker is baie skaarser in honde in vergelyking met mense, maar dit is dikwels meer dodelik in honde. Organoïede, wat in die laboratorium gekweek word, bied 'n meer akkurate voorstelling van komplekse biologiese prosesse in vergelyking met tradisionele 2D-selkulture.

In 'n studie gepubliseer in die joernaal Biomedicine & Farmakoterapie, het navorsers hul tegnieke en bevindings beskryf wat verband hou met honde longkanker. Longkanker by honde, bekend as primêre honde-longkanker, het dikwels 'n swak prognose aangesien dit gereeld in 'n gevorderde stadium ontdek word, wat beperkte behandelingsopsies laat. Die standaardbenadering is chirurgiese verwydering van longweefsel, maar dit is dalk nie genesend vir gevorderde gevalle nie.

Die mediaan oorlewingstyd vir honde wat longlobektomie ondergaan, saam met chemoterapie, is tussen 160 en 450 dae. Vir honde met uitgebreide kankergroei wissel hul oorlewingstye egter van net 60 tot 180 dae. Anders as in menslike medisyne, is geteikende terapieë skaars in veeartsenykundige praktyke, wat min opsies vir behandeling laat.

Die studie het ten doel gehad om 3D-organoïede kulture, wat lewende weefseldinamika beter naboots, te gebruik om nuwe terapeutiese weë vir honde-longkanker te verken. Navorsers het organoïede geskep uit tumormonsters en gesonde longweefsel van honde met longkanker. Die honde primêre longkanker organoïede (cPLCO) en honde normale long organoïede (cNLO) was in staat om die weefselargitektuur en molekulêre profiele van die oorspronklike tumorweefsel te repliseer.

Die navorsers het bevind dat verskillende stamme van honde-longkanker verskillende sensitiwiteit vir anti-kankermiddels toon, wat moontlikhede bied vir persoonlike behandelingsbenaderings. Hulle het ook 'n korrelasie tussen die lewensvatbaarheid van organoïede selle en die uitdrukkingsvlakke van spesifieke teikenmolekules wat betrokke is by selsein en groei geïdentifiseer. Dit kan moontlik lei tot doelgerigte terapieë in die toekoms.

Opeenvolging van RNA het aan die lig gebring dat die kankeragtige organoïed 'n toename in die uitdrukking van gene geassosieer met tumorproliferasie in ander kankers vertoon. Daarbenewens het die organoïed verryking in die Mitogeen-Geaktiveerde Proteïenkinase (MEK) seinweg getoon, wat 'n deurslaggewende rol speel in selproliferasie, differensiasie en oorlewing. Die navorsers het 'n MEK-inhibeerder genaamd trametinib getoets en gevind dat dit die lewensvatbaarheid van die kankerorganoïde aansienlik verminder en tumorgroei inhibeer.

Die skepping van organoïede van honde longkanker bied 'n kragtige hulpmiddel om die siekte in ongekende detail te bestudeer. Hierdie navorsing het die potensiaal om te lei tot meer effektiewe behandelings vir ons viervoetige vriende.

Bronne:

– Biomedisyne en farmakoterapie (DOI: 10.1016/j.biopha.2023.115079)