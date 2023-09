Die kunstenaar se aanraking: nuut ontdekte besonderhede in antieke Egiptiese begrafnisskilderye

Navorsers van die CNRS, Sorbonne Universiteit en Université Grenoble Alpes het versteekte besonderhede in antieke Egiptiese begrafnisskilderye ontbloot, wat lig werp op die artistieke tegnieke en praktyke van die tyd. In samewerking met die Egiptiese Ministerie van Oudhede en die Universiteit van Luik, het die span draagbare gereedskap gebruik vir nie-vernietigende in situ chemiese ontleding en beeldvorming, wat ongesiene wysigings onthul wat tydens die vervaardiging van die kunswerke gemaak is.

Die betrokke skilderye, wat terugdateer na ongeveer 1,400 1,200 en XNUMX XNUMX vC, is in die grafte van Nakhtamon en Menna in Luxor gevind. Deur hul ontleding het die navorsers ontdek dat sekere elemente van die skilderye verander of aangepas is, ten spyte daarvan dat dit met die blote oog onmerkbaar was. Byvoorbeeld, die hooftooisel, halssnoer en septer in die portret van Ramses II het aansienlike hersiening gehad. Net so het 'n arm in 'n toneel van aanbidding in Menna se graf veranderinge in posisie en kleur ondergaan.

Hierdie ontdekkings daag die persepsie uit dat antieke Egiptiese kuns hoogs formeel en rigied was. Die navorsers stel voor dat hierdie veranderinge gemaak is óf op versoek van die kommissarisse óf as gevolg van die kunstenaars se ontwikkelende visies. Die gebruik van draagbare gereedskap, insluitend chemiese analise, 3D digitale rekonstruksies, fotogrammetrie en makrofotografie, het die span toegelaat om die oorspronklike skakerings van die skilderye te herstel en 'n meer dinamiese begrip van hierdie meesterstukke aan te bied.

Hierdie studie is slegs die begin van die navorsers se ondersoeke na antieke Egiptiese kuns. Hulle toekomstige doelwit is om ander skilderye te ontleed op soek na verdere bewyse van die vakmanskap en artistieke identiteite van antieke Egiptiese tekenaars-skrifgeleerdes.

Die bevindinge van hierdie navorsingsprojek is in die joernaal PLOS ONE gepubliseer.

