Die raaisel van Asteroïde 33 Polyhymnia: 'n verborge element?

Wetenskaplikes is lank reeds gefassineer deur ruimte-voorwerpe wat nog nooit voorheen gesiene swaar elemente kan bevat nie. Een so 'n voorwerp van belang is die asteroïde 33 Polyhymnia, wat lyk of dit digter is as enige bekende elemente op die periodieke tabel.

Die digste natuurlike stabiele element op aarde is osmium, met 'n digtheid van 22.59 gram per kubieke sentimeter. Daarteenoor dui die oorspronklike afmetings van 33 Polyhymnia op 'n gewig van 75.28 g/cm3, 'n getal wat so dig is dat navorsers dit aanvanklik as onrealisties beskou het.

Wat hierdie asteroïde veral interessant maak, is die moontlikheid dat dit 'n element met 'n atoomgetal hoër as enige element wat op die periodieke tabel waargeneem is, kan wegsteek. Tans is die hoogste atoomgetalelement 118, maar wetenskaplikes spekuleer dat 33 Polyhymnia moontlik 'n element met 'n atoomgetal van so hoog as 164 kan bevat.

Die stabiliteit van elemente buite atoomgetal 118 is nog onbekend. Teoretiese werk dui daarop dat daar 'n "eiland van kernstabiliteit" rondom atoomnommer 164 kan wees, waar superswaar elemente kan bestaan ​​sonder om vinnige radioaktiewe verval te ondergaan.

Kenners meen dat as 'n teoretiese element met atoomgetal 164 wel op asteroïde 33 Polyhymnia bestaan, dit waarskynlik 'n digtheidsreeks van 36-68.4 g/cm3 sal hê. Verdere navorsing en ontleding is egter nodig om hierdie bespiegelings te bevestig.

Die asteroïde is in die asteroïdegordel geleë, 'n gebied tussen Mars en Jupiter waar baie fassinerende ruimtevoorwerpe woon. NASA se Psyche-ruimtetuig is tans op pad om ’n asteroïde genaamd Psyche te bestudeer, wat ook in die asteroïdegordel geleë is. Die onlangse ontdekking van water en koolstof op asteroïde Bennu beklemtoon verder die belangrikheid van die studie van asteroïdes wat in ons sonnestelsel gevind word.

Terwyl wetenskaplikes en navorsers voortgaan om in die geheimenisse van die ruimte te delf, hou asteroïdes soos 33 Polyhymnia die potensiaal in om geheime oor die bestaan ​​van onontdekte swaar elemente te ontsluit. Dit is net 'n kwessie van tyd voordat hierdie hemelliggame die aandag van NASA en entrepreneurs trek, wat verdere verkenning en ontdekking in die gebied van ruimtewetenskap aanwakker.

Definisies:

1. Atoomgetal: die aantal protone in die kern van 'n atoom.

2. Digtheid: die massa per volume-eenheid van 'n stof.

Bronne:

– Geen spesifieke URL's verskaf nie.