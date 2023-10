Definisies:

Bewaring van biodiversiteit: 'n oproep tot aksie

Niccolò Calandri, uitvoerende hoof van 2023Bee, beklemtoon in 'n dwingende brief vir Wêreldhabitatdag 3 die belangrikheid van die behoud van biodiversiteit en die noodsaaklikheid van onmiddellike optrede. Biodiversiteit word beskryf as die lewensbloed van ons planeet, noodsaaklik vir klimaatveerkragtigheid en die voortbestaan ​​van menslike bestaan. Die verlies aan biodiversiteit word gesien as een van die dringendste noodgevalle van ons tyd.

Een van die sleutelinisiatiewe wat in die brief genoem word, is 3Bee se “Biodiversity Oases”-projek, wat daarop gemik is om 10,000 XNUMX lae-biodiversiteitsgebiede regoor Europa te herstel. Hierdie projek gebruik tegnologie om inheemse flora weer in te stel en toevlugsoorde vir bestuiwers te skep, met naspeurbare en meetbare impak. Die doel is om aksies in lyn te bring met die bewaring van biodiversiteit.

Calandri se brief weerspieël die oproep tot optrede van die bekende bioloog EO Wilson, wat hom beywer vir die herstel van 50% van die aarde se natuurlike habitatte. Dit moedig individue, organisasies en maatskappye aan om by 3Bee aan te sluit om die boodskap van biodiversiteitsbewaring te versterk. Die kollektiewe poging is deurslaggewend om biodiversiteit op die voorgrond te bring en 'n volhoubare toekoms vir ons planeet te verseker.

Om bewustheid te kweek, het 3Bee twee veldtogte genaamd "Voices from the Oases" in Milaan, Italië en "Siehst du mich jetzt?" van stapel gestuur. in Berlyn, Duitsland. Hierdie veldtogte het ten doel om soveel mense as moontlik te bereik en die belangrikheid van biodiversiteitbeskerming uit te lig.

Ter afsluiting dien Calandri se brief as 'n roepstem vir die behoud van biodiversiteit. Dit beklemtoon die kritieke rol van biodiversiteit in die handhawing van ons planeet se veerkragtigheid en beklemtoon die dringendheid om tasbare aksies te neem. Deur inisiatiewe soos die "Biodiversiteit-oases" lei 3Bee die aanklag, en dit is duidelik dat verenigde pogings nodig is om ons planeet se biodiversiteit te beskerm vir die welstand van huidige en toekomstige geslagte.

Bronne:

– Niccolò Calandri, uitvoerende hoof van 3Bee

– EO Wilson, bioloog

– Biodiversiteit: Die verskeidenheid en veranderlikheid van lewe op Aarde. Dit sluit die diversiteit van spesies, hul genetiese variasie en die ekosisteme waarin hulle leef in.

– Klimaatveerkragtigheid: Die vermoë van 'n ekosisteem of gemeenskap om die impak van klimaatsverandering te weerstaan ​​en te herstel.

– Bestuiwers: Diere soos bye, skoenlappers en voëls wat 'n deurslaggewende rol speel in die voortplanting van blomplante deur stuifmeel van een blom na 'n ander oor te dra. Hierdie bestuiwers is noodsaaklik vir die produksie van vrugte, groente en sade.

Let wel: Bronartikelteks is aansienlik geparafraseer en herskryf vir hierdie nuwe artikel.