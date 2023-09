5 asteroïdes wat die aarde nader: grootte, spoed en afstandbesonderhede onthul

NASA het vyf asteroïdes geïdentifiseer wat tans na die Aarde toe storm en in die komende dae naby sal kom. Hierdie asteroïdes verskil in grootte en spoed, met een van hulle wat amper so groot soos 'n gebou is. Hier is die sleutelbesonderhede oor elk van hierdie ruimterotse.

Asteroïde 2023 SN1: Hierdie asteroïde, met 'n breedte van 15 voet, is tans op pad na die aarde en sal op 20 September baie naby verbygaan. Dit beweeg teen 'n spoed van 58,306 332,000 kilometer per uur. Die naaste nadering van hierdie asteroïde sal net XNUMX XNUMX kilometer wees, wat selfs nader as die afstand na die Maan is.

Asteroïde 2023 RP9: Met 'n breedte van ongeveer 90 voet, is Asteroïde 2023 RP9 ook op pad na die aarde en sal sy naaste nadering op 20 September hê. Dit beweeg teen 'n merkwaardige spoed van 47,678 881,000 kilometer per uur en sal die aarde met net XNUMX XNUMX kilometer mis.

Die oorblywende drie asteroïdes is nie individueel in die bronartikel beskryf nie, maar hulle sal waarskynlik soortgelyke eienskappe hê in terme van grootte, spoed en nabyheid aan die Aarde.

Hierdie nabye naderings deur asteroïdes dien as 'n herinnering aan die konstante waaksaamheid wat nodig is om ruimtevoorwerpe te monitor wat 'n kans het om in die nabyheid van ons planeet te kom. NASA en ander ruimte-agentskappe regoor die wêreld hou voortdurend asteroïdes en ander hemelliggame dop om vroeë opsporing en moontlike versagtingstrategieë te verseker indien nodig.

Dit is belangrik om daarop te let dat hoewel hierdie asteroïdes betreklik naby die Aarde nader, daar tans geen rede tot kommer is nie, aangesien hul berekende bane geen noemenswaardige bedreiging van botsing toon nie. Hierdie ontmoetings bied waardevolle geleenthede vir wetenskaplikes om hierdie ruimterotse van naderby te bestudeer en ons begrip van hul samestelling en gedrag te verbeter.

