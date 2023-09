Soogdiere kan uitsterf namate die aarde oor 250 miljoen jaar te warm word, het studie bevind

’n Nuwe studie wat in Nature Geoscience gepubliseer is, dui daarop dat soogdiere oor 250 miljoen jaar van nou uitsterwing in die gesig staar weens die uiterste hitte van ’n toekomstige superkontinent wat rondom die ewenaar gevorm word. Die studie daag die tradisionele oortuiging uit dat lewe op Aarde sal voortduur tot die "weghol-kweekhuis"-fase, waar hitte in die atmosfeer vasgevang word en die oseane verdamp, miljarde jare van nou af.

Die navorsing wat deur Alexander Farnsworth, 'n klimaatnavorser aan die Universiteit van Bristol gedoen is, beklemtoon die beperkings van soogdiere se vermoë om hitte te weerstaan. Terwyl soogdiere meganismes soos sweet, bloedsomloopstelsels en die vermoë om koeler omgewings te soek ontwikkel het, het hierdie aanpassings hul beperkings. Die studie dui daarop dat die aarde 'n klimaatkantelpunt kan bereik wat dit onbewoonbaar maak vir soogdierlewe.

Die einddatum vir soogdiere, volgens die studie, is ongeveer 250 miljoen jaar in die toekoms, wat saamval met dieselfde tydperk sedert soogdiere die eerste keer verskyn het. Alhoewel voorspellings oor die aarde se verre toekoms uitdagend is, identifiseer Farnsworth en sy kollegas drie sleutelfaktore wat sal bydra tot stygende temperature op die planeet.

Eerstens word verwag dat die vorming van 'n superkontinent, wat voorspelbaar Pangea Ultima genoem word, al die huidige vastelande naby die ewenaar bymekaar sal bring. Dit sal daartoe lei dat die meerderheid landgebiede in die warm en vogtige trope geleë sal wees, wat aansienlike uitdagings vir soogdieroorlewing inhou. Daarbenewens sal die konvergensie van vastelande saamval met verhoogde vulkaniese aktiwiteit, wat aansienlike hoeveelhede koolstofdioksied in die atmosfeer vrystel.

Uiteindelik, soos die son verouder, sal dit meer energie uitstraal, wat lei tot 'n geleidelike toename in temperature. Gekombineer sal hierdie faktore 'n situasie skep waar baie van die superkontinent gemiddelde maandelikse temperature van meer as 40 tot 60 grade Celsius sal ervaar.

Terwyl die toekomstige toestand van die planeet onseker is, werp hierdie studie lig op potensiële uitdagings vir soogdierlewe as gevolg van stygende temperature. Verdere navorsing is nodig om die langtermyngevolge van hierdie omgewingsveranderinge en hul impak op verskillende spesies ten volle te verstaan.

Bronne:

– Natuur Geowetenskap studie

– Alexander Farnsworth, klimaatnavorser aan die Universiteit van Bristol