NASA volg asteroïde 2009 UG wat die aarde nader

NASA monitor voortdurend asteroïdes wat naby die aarde kom weens hul potensiële bedreiging. Afgesien van die veiligheidsaspek, hou hierdie asteroïdes egter waardevolle inligting oor die heelal se oorsprong in. Onlangs het NASA 'n merkwaardige mylpaal bereik deur 'n monster van die asteroïde Bennu terug te bring deur die OSIRIS-REx-ruimtetuig, wat ruimteverkenning bevorder het. Nou, NASA se volgende missie, Psyche, het ten doel om 'n metaal asteroïde tussen Mars en Jupiter te bestudeer.

Die Psyche-sending is daarop gefokus om die unieke kenmerke van die asteroïde te verken, insluitend sy nikkel-ysterkern, wat 'n deurslaggewende rol in die vorming van ons sonnestelsel gespeel het. Deur so naby as 280 kilometer aan Asteroïde Psyche te nader, hoop NASA om beduidende insigte in die dinamika van die sonnestelsel en verder te verkry.

Benewens Psyche, het NASA se Jet Propulsion Laboratory (JPL) onlangs 'n hoëspoed-asteroïde met die naam 2009 UG opgespoor wat na die aarde op pad is. Hierdie asteroïde, met 'n breedte gelykstaande aan 'n vliegtuig, sal na verwagting op 30 September 'n nabygeleë benadering tot ons planeet maak. Alhoewel dit relatief naby sal kom, op 'n afstand van 2.35 miljoen kilometer, verseker NASA dat dit geen bedreiging vir die aarde inhou nie.

Asteroïde 2009 UG behoort aan die Aten-asteroïdefamilie en is die eerste keer op 16 Oktober 2009 waargeneem. Na jare se waarneming maak dit nou sy verwagte naby nader. Met 'n snelheid van 32,418 XNUMX kilometer per uur, dien hierdie asteroïde as 'n ander voorwerp van belang vir NASA se ywerige opsporingspogings.

Volgens NASA se skatting word slegs asteroïdes groter as 492 voet as potensieel gevaarlik beskou. Aangesien asteroïde 2009 UG onder hierdie drempel val, word daar nie verwag dat dit enige gevaar vir ons planeet sal inhou nie.

Bron: NASA JPL

Let wel: Die inligting wat in hierdie artikel verskaf word, is gebaseer op die bronartikel en huidige kennis.