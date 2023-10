Waarneming van die Maan, Venus, Jupiter en Saturnus in die lug

Hierdie artikel verskaf 'n opsomming van die huidige luggebeure, insluitend die posisies en bewegings van Venus, Jupiter en Saturnus.

In die oggendhemel kan briljante Venus voor sonop in die oos-suidoos gesien word. Dit is tans op sy maksimum styginterval voor sonsopkoms, wat tot 6 November sal duur. ’n uur voor sonsopkoms is Venus meer as 30° bokant die oos-suidoostelike horison en beweeg ooswaarts voor die sterrebeeld Leeu. Dit is minder as 20° links onder van Regulus, die helderste ster in Leeu, geleë. Weens die teenwoordigheid van 'n helder maan in die lug, kan dit egter die laaste oggend vir meer as 'n week wees om Leo se sterre te sien sonder die hulp van 'n verkyker.

Jupiter, aan die ander kant, kan in die westelike lug gevind word, minder as 20° op en meer as 125° van Venus. Die gaping tussen Venus en Jupiter word elke dag groter. Wanneer die skeiding 180° bereik, sal Jupiter sit soos Venus styg. Dit sal op 10 Desember plaasvind. Daarna sal Jupiter sit voordat Venus opkom.

In die aandhemel is Saturnus na sononder bo die suid-suidoos-horison sigbaar. Dit is nie so helder soos Venus of Jupiter nie, maar is steeds een van die helderste steragtige liggame in die lug. Saturnus kan ongeveer 30° bo die horison gevind word en is ongeveer 20° bo die ster Fomalhaut.

Gedurende die nag sal Jupiter, Saturnus en die maan verder weswaarts verskyn as gevolg van die Aarde se rotasie. Saturnus sal minder as drie uur ná sononder in die suidelike lug wees en sal meer as 'n uur voor Venus opkom. Jupiter sal in die suidooste wees soos middernag naderkom en sal weer voor sonop in die westelike lug sigbaar wees.

Om die maan, Venus, Jupiter en Saturnus in die lug waar te neem, kan 'n fassinerende hemelse ervaring bied. Moenie die geleentheid mis om hierdie pragtige hemelliggame te aanskou terwyl hulle in die naghemel beweeg en interaksie het nie.

Bronne:

– US Naval Observatory se MICA-rekenaarprogram