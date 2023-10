Sonsverduistering en oggendplanete

Op 14 Oktober 2023 sal ’n sonsverduistering oor die westelike halfrond sigbaar wees. Tydens hierdie verduistering sal briljante Venus en Jupiter ook voor sonop sigbaar wees. Die verduistering sal op die Oregon-kuslyn begin en ooswaarts oor Nevada, Utah, Colorado, Arizona, New Mexico, Texas en die Golf van Mexiko gaan. Lugkykers in die pad van die verduistering sal 'n ringvormige of "ring van vuur" verduistering sien, waar die maan nie die son heeltemal bedek nie, wat 'n ring van lig om die maan skep.

Buite die hoofskaduwee sal lugkykers 'n gedeeltelike verduistering ervaar, afhangende van hul afstand van die paadjie. In Chicago sal die maan 54% van die son bedek, terwyl in Phoenix 85% van die son bedek sal wees. Die beste manier om die verduistering waar te neem, is deur die son deur 'n teleskoop of verkyker op 'n skerm te projekteer. Nog 'n metode is om 'n klein gaatjie te gebruik, soos een wat deur aluminiumfoelie gesteek word, om 'n beeld van die verduistering op 'n wit skerm te skep. Oorvleuelende blare op 'n boom kan ook natuurlike speldegate skep wat veelvuldige verduisteringbeelde op die grond projekteer.

Hierdie verduistering is 'n voorloper van die totale sonsverduistering wat oor 'n groot deel van Noord-Amerika sigbaar sal wees op 8 April 2024. Hierdie komende verduistering sal plaasvind minder as een dag nadat die maan by perigeum is, die naaste punt aan die aarde. As gevolg hiervan sal die maan die sonskyf ten volle bedek en die son se korona openbaar.

Benewens die verduistering is daar ook interessante hemelse gebeurtenisse wat in die oggend- en aandhemel plaasvind. Voor sonsopkoms kan briljante Venus in die oostelike lug gesien word, saam met Regulus, Leo se helderste ster. Venus beweeg stadig ooswaarts en sal binnekort verby Rho Leonis, nog 'n ster in Leeu, verbygaan. Jupiter, aan die ander kant, kan voor sonop in die westelike lug gesien word, naby die sterre Hamal en Menkar. Saturnus is na sononder in die suidooste sigbaar, en hoewel dit nie so skitterend soos Venus en Jupiter is nie, is dit steeds 'n indrukwekkende gesig.

