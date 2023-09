Die skoonheid van Venus, die maan en Regulus in die oggendhemel

Vanoggend is lugkykers getrakteer op 'n asemrowende vertoning toe Venus, die sekelmaan en die ster Regulus voor sonop in die oostelike lug bymekaarkom. Venus en Saturnus is ook opposisie, wat beteken dat hulle 180° van mekaar in die lug is. Terwyl Venus egter helder genoeg is om deur die waas naby die horison te skyn, word Saturnus se sigbaarheid grootliks beïnvloed.

Venus, die koningin van die oggendhemel, skyn helder omtrent 30° bo die horison, wat alle steragtige liggame in die lug uitstraal. Dit kan maklik verwar word met ligte op 'n vliegtuig as gevolg van sy briljantheid. Regulus, die helderste ster in Leeu, is 2.4° links bo van Venus. Vanoggend was die maan 16% verlig en het 5.9° links bo van Venus verskyn. Aardskyn, die sonlig wat deur die Aarde se oseane, wolke en land weerkaats word, het die naggedeelte van die maan sagkens verlig.

Hierdie byeenkomste van Venus, die maan en Regulus is redelik gereeld in die komende jare. In 2024 sal hulle in 'n sirkel van 2.6° in deursnee in die aandhemel pas. Op 5 Augustus van daardie jaar sal Venus minder as 5° bo die horison wees teen dertig minute na sononder.

In 2025, op 19 September, sal die drie hemelliggame in 'n sirkel van slegs 1.3° in deursnee pas, wat 'n asemrowende gesig skep. Die volgende jaar, op 16 Julie, sal hulle in 'n 7.8°-sirkel pas, wat verder strek as die gesigsveld van 'n verkyker.

In die aandhemel is Mars nie sigbaar nie, terwyl Saturnus ongeveer 'n uur ná sononder in die suidoostelike lug verskyn. Jupiter styg sowat 68 minute ná die nag en kan sowat ’n uur later in die oos-noordooste gesien word.

Dit is altyd 'n bederf om hierdie hemelse byeenkomste te aanskou en herinner te word aan die skoonheid en uitgestrektheid van ons heelal.

