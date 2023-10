Die lug in November 2023: Venus, Jupiter en Saturnus

In November 2023 sal vroegoggend-lugkykers getrakteer word op 'n pragtige gesig wat bestaan ​​uit die sekelmaan en Venus. Ongeveer 'n uur voor sonsopkoms kan die sekelmaan, 30% verlig, in die suidoostelike lug gesien word, meer as halfpad op. Briljante Venus skyn helder oor 20° regs bo van die maanbol. Vir diegene met 'n verkyker, kan Denebola, Leo se stert, ongeveer 16.0° links onder van die maan opgemerk word.

Oor die volgende paar oggende sal Venus, die maan en die ster Zaniah (ook bekend as Eta Virginis) in dieselfde gesigsveld verskyn. Waarnemers kan sien hoe die maan geleidelik nader aan Venus beweeg terwyl Venus van Zavijava wegbeweeg en Zaniah nader. Op die oggend van die 13de sal Venus by Zanja verbygaan. Met 'n verkyker kan 'n mens ook die verre seeveld langs Venus waarneem.

Daarbenewens kan kykers na aardskyn op die maan soek, wat veroorsaak word deur sonlig wat van die Aarde se oseane, wolke en land af weerkaats. Hierdie verskynsel verlig die naggedeelte van die maan sag en dra by tot sy skoonheid.

Jupiter, nog 'n prominente planeet, kan in die aandhemel gesien word. Dit is laag in die weste en word dowwer soos dit sit. Ten spyte van atmosferiese verduistering en vervaag-effekte, bly Jupiter sigbaar totdat dit sit, anders as Saturnus.

Van Saturnus gepraat, dit kan meer as 30° gevind word in die suid-suidoos ongeveer 'n uur na sononder. Dit beweeg stadig ooswaarts voor Waterdraer en is tans ongeveer 6.7° links bo van Deneb Algedi, Capricornus se stert, geposisioneer. Saturnus beweeg geleidelik na Skat, die Waterman se been, en Lambda Aquarii. Fomalhaut is ook sigbaar, ongeveer 20° links onder van Saturnus en byna 15° bo die horison. Saturnus is 'n paar uur na sononder sigbaar voordat dit in die weste-suidweste ondergaan.

Samevattend bied November 2023 aan lugentoesiaste die geleentheid om die sekelmaan en Venus voor sonop in die vroeë oggendhemel waar te neem. Boonop kan Jupiter en Saturnus maklik in die aand ure gesien word. Gryp dus jou verkyker en maak gereed vir 'n asemrowende hemelvertoning hierdie maand!

Definisies:

– Aardskyn: Die weerkaatste sonlig vanaf die Aarde wat die donker deel van die maan verlig.

– Denebola: Die naam vir die ster Beta Leonis, geleë in die sterrebeeld Leeu.

– Zaniah: Ook bekend as Eta Virginis, Zaniah is 'n ster in die sterrebeeld Maagd.

Bronne:

– Die US Naval Observatory se MICA-rekenaarprogram.