'n Twintigjarige tydsverloop van Eta Carinae: nuwe insigte in 'n sterontploffing

Waarnemings deur die Chandra X-straalsterrewag, gekombineer met data van ESA se XMM-Newton-teleskoop, het fassinerende nuwe inligting verskaf oor 'n sterontploffing bekend as die "Groot Uitbarsting" in Eta Carinae. Hierdie uitbarsting het in die middel 1800's plaasgevind en was so intens dat die stelsel die massa-ekwivalent van 10 tot 15 Aarde met geweld verdryf het en 'n digte gasborrel genaamd die Homunculus-newel gevorm het.

Chandra het beelde van Eta Carinae in 1999, 2003, 2009, 2014 en 2020 geneem, wat wetenskaplikes in staat stel om die uitbreiding van die materiaal van die Groot Uitbarsting oor 'n tydperk van twee dekades te bestudeer. Die jongste waarnemings onthul nie net ’n helder ring van X-strale rondom die Homunculus-newel nie, maar ook ’n dowwer X-straalring wat waardevolle insigte in die gewelddadige geskiedenis van Eta Carinae verskaf.

Die dowwe X-straaldop is vermoedelik die ontploffingsgolf van die Groot Uitbarsting in die 1840's, wat voorheen onbekend was. Hierdie ontdekking werp lig op die agtergrond van Eta Carinae en dra by tot ons begrip van die evolusie daarvan. Hoofskrywer van die studie, Michael Corcoran, verduidelik dat hierdie dowwe X-straaldop “'n belangrike deel van Eta Carinae se agtergrond vertel wat ons andersins nie sou geweet het nie.”

Verdere ontleding dui daarop dat die buitenste dop van X-strale afkomstig is van materiaal wat voor die Groot Uitbarsting van die sterwende ster uitgewerp is. Die beweging van klompe in die streek, soos waargeneem deur die Hubble-ruimteteleskoop, dui aan dat hierdie materiaal waarskynlik tussen 1200 en 1800 weggeblaas is. Die ontploffingsgolf van die Groot Uitbarsting het hierdie klompe tot miljoene grade Celsius verhit, wat die helder X- straalring. Nou het die ontploffingsgolf verby die ring beweeg, wat bykomende bewyse verskaf dat die Groot Uitbarsting waarskynlik veroorsaak is deur 'n samesmelting tussen twee sterre in 'n driesterstelsel.

Hierdie samewerkingspoging tussen Chandra en XMM-Newton het die krag getoon om waarnemings van verskillende astronomiese instrumente te kombineer om dieper insigte in hierdie sterre verskynsels te verkry. Die bevindinge is in The Astrophysical Journal gepubliseer en dit dra by tot ons kennis van die komplekse dinamika en evolusie van plofbare stergebeurtenisse.

Bronne:

– The Astrophysical Journal (Gepubliseerde Studie)

– Beeldkrediet: X-straal: NASA/SAO/GSFC/M. Corcoran et al; Beeldverwerking: L Frattare, J Major, N Wolk, SAO/CXC