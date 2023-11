Swaai gereedskapsak vonk fassinasie as dit bo die aarde dryf

In 'n onverwagse wending het twee NASA-ruimtevaarders onlangs 'n roetine-ruimtewandeling om die Internasionale Ruimtestasie (ISS) aangepak vir 'n paar broodnodige instandhoudingswerk. Maj. Jasmin Moghbeli en Loral O'Hara het meer as ses uur buite die stasie deurgebring tydens hul eerste ruimtewandeling ooit, met suksesvolle verwydering van 'n hanteringstaafbevestiging en vervanging van 'n laer. Toe hulle die ruimtestasie weer binnegekom het, het hulle egter dadelik 'n ongelukkige ongeluk opgemerk – hul gereedskapsak het verdwyn.

NASA het vinnig 'n opdatering op sy webwerf verskaf, wat bevestig dat een gereedskapsak onbedoeld tydens die aktiwiteit verlore gegaan het. Gelukkig was die gereedskap in die sak nie krities vir die hele duur van die ruimtewandeling nie, wat die impak op die ruimtevaarders se belangrike take tot die minimum beperk. Sendingbeheer het bepaal dat die sak se trajek 'n lae risiko inhou om met die ruimtestasie te bots.

Die vermiste gereedskapsak het nou 'n taamlik eienaardige toevoeging geword tot die tallose voorwerpe wat deur die ruimte sweef, wat tans ongeveer 250 myl bokant die aarde wentel. Kenners voorspel dat die sak, 'n wit en helder gereedskapdraer, waarskynlik 'n paar maande aan die gang sal bly voordat dit disintegreer. Alhoewel die presiese inhoud van die sak onbekend is, het dit die aandag van ruimte-entoesiaste regoor die wêreld getrek.

EarthSky, 'n bekende ruimte-opsporingswebwerf, stel voor dat mense op Aarde met 'n helder lug en 'n verkyker die kans kan hê om die eiesinnige gereedskapsak raak te sien. Om 'n blik daarvan te kry, word waarnemers aangeraai om op te kyk na die ruimtestasie en dan die omgewing te skandeer. Tog kan dit moeilik wees om die sak op te spoor, aangesien dit slegs onder spesifieke omstandighede sigbaar sal wees.

Interessant genoeg is dit nie die eerste keer dat so 'n voorval plaasvind nie. Terug in 2008 het 'n ruimtevaarder ook 'n gereedskapsak tydens 'n ruimtewandeling verloor terwyl hy onderhoudswerk buite die ISS gedoen het. Hierdie onlangse gebeurtenis voeg bloot by tot die groeiende lys van meer as 35,000 XNUMX puinvoorwerpe wat tans deur ruimtebewakingsnetwerke opgespoor en gekatalogiseer word, soos bevestig deur die Europese Ruimte-agentskap. Boonop is daar duisende kleiner puinvoorwerpe wat onverklaarbaar bly, wat die Aarde se wentelbaan verder deurmekaar maak.

Dus, terwyl ons na die naghemel kyk, is daar nou 'n kans dat ons 'n drywende gereedskapsak kan sien, 'n nederige herinnering aan ons voortdurende verkenning en instandhoudingspogings in die ruimte.

Algemene vrae

1. Hoe het die gereedskapsak tydens die ruimtewandeling vermis geraak?

Tydens 'n roetine-ruimtewandeling, terwyl hulle instandhoudingswerk rondom die Internasionale Ruimtestasie verrig het, het die ruimtevaarders per ongeluk een van hul gereedskapsakke verloor. Die presiese omstandighede wat tot sy verlies gelei het, bly onbekend.

2. Sal die vermiste gereedskapsak enige gevaar vir die ruimtestasie inhou?

Sendingbeheer het verklaar dat die baan van die gereedskapsak 'n lae risiko van botsing met die ruimtestasie inhou. Daarom is die vermiste sak nie 'n beduidende bekommernis nie.

3. Kan die gereedskapsak van die aarde af gesien word?

Volgens die EarthSky-webwerf, met helder lug en verkykers, kan daar 'n moontlikheid wees dat die helder, wit gereedskapsak bokant die aarde sweef. Waarnemers word aangeraai om na die ruimtestasie te kyk en die omliggende gebied te skandeer.

4. Hoeveel voorwerpe sweef tans in die ruimte?

Die Europese Ruimte-agentskap het meer as 35,000 XNUMX puinvoorwerpe in die ruimte aangeteken. Hierdie voorwerpe word noukeurig opgespoor en gekatalogiseer. Daarbenewens is daar duisende kleiner puin voorwerpe wat tans nie nagespoor is nie.