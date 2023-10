Die nasleep van 'n planetêre botsing: leidrade tot die evolusie van planetêre stelsels

'n Internasionale span sterrekundiges het 'n buitengewone ontdekking gemaak, wat die eerste bewys ooit lewer van die nasleep van 'n botsing tussen twee reusagtige planete in 'n verafgeleë sonnestelsel. Hierdie betekenisvolle bevinding onthul insigte in die evolusie van planetêre stelsels deur onstuimige gebeure.

Die span het aanvanklik 'n verduistering van die gasheerster, 2MASS J08152329-3859234, in Desember 2021 waargeneem. Verdere ondersoeke het aan die lig gebring dat die verduistering veroorsaak is deur 'n verduistering wat ongeveer 500 dae geduur het. Wat hierdie gebeurtenis besonder fassinerend gemaak het, was die voorkoms daarvan 2.5 jaar na 'n verhelderende gebeurtenis, wat 'n wentelperiode van minstens 2.5 jaar voorstel vir die voorwerp wat die verduistering veroorsaak.

Astrofisikus Matthew Kenworthy, die hoofskrywer van die studie, het sy intrige uitgespreek en gesê: "Ek het toe geweet dit was 'n ongewone gebeurtenis." Deur rekenaarmodeldata te ontleed, het die span tot die gevolgtrekking gekom dat die botsing van twee super-aarde, ysreuse swaarder as die aarde maar ligter as Neptunus, puin opgelewer het wat later voor die ster in lyn gebring het, wat sy helderheid in sigbare golflengtes verminder het. Hierdie belyning het geskep wat vir wetenskaplikes na 'n geheimsinnige verduistering gelyk het.

Die ster self is ongeveer 300 miljoen jaar jonk, aansienlik jonger as ons eie son, wat 4.6 miljard jaar oud is. Die voorkoms van groot impakte was algemeen in die vroeë geskiedenis van ons sonnestelsel, maar navorsing dui daarop dat sulke botsings ongeveer 3.9 miljard jaar gelede opgehou het. Hierdie studies dui ook daarop dat dit moontlik is vir volwasse planete om te bots, wat waardevolle insigte bied in hoe planetêre stelsels met verloop van tyd ontwikkel en verander.

Toekomstige waarnemings met behulp van NASA se James Webb-ruimteteleskoop sal na verwagting die verspreiding van die stofwolk as gevolg van die botsing verder ondersoek, wat moontlik lei tot die vorming van 'n gevolg van mane rondom die oorblywende planeet.

Die bevindinge van hierdie studie, gepubliseer in die joernaal Nature, beklemtoon die dinamiese en chaotiese aard van planetêre stelsels, en werp lig op die fassinerende en gewelddadige gebeure wat kosmiese woonbuurte vorm.

