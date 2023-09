Die Universiteit van Minnesota Mediese Skool ontvang $16 miljoen-toekenning om die brein se bedradingsdiagram te ontrafel

Die Universiteit van Minnesota Mediese Skool het 'n toekenning van $16 miljoen ontvang van die National Institutes of Health (NIH) Brein Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies® (BRAIN) Initiative. Die befondsing sal 'n baanbrekende projek ondersteun wat daarop gefokus is om die raaisels van die brein se 'bedradingsdiagram' te ontrafel en hoe sy neurone verbind is en met mekaar kommunikeer.

Die doel van hierdie projek, bekend as BRAIN CONNECTS, is om beter te verstaan ​​hoe komplekse neurale weë menslike gedrag genereer. Die navorsing sal fokus op die kartering van verbande tussen spesifieke breinstreke wat verantwoordelik is vir hoërvlakfunksies soos aandag en besluitneming. Tradisionele karteringmetodes het beperkings, so die span sal gevorderde tegnieke, insluitend gevorderde MRI, optiese beelding en seletiketteringstegnieke, kombineer om hierdie gaping te oorbrug.

Volgens Kamil Ugurbil, PhD, die hoofondersoeker, volg BRAIN CONNECTS in die voetspore van die Human Connectome-projek, maar neem dit verder deur gevorderde MRI saam met ander opkomende instrumente te gebruik. Hierdie benadering sal vir ons 'n meer gedetailleerde en baie duideliker prentjie van die brein se stroombane gee.”

Die huidige tegnieke wat beskikbaar is om die brein se konnektiwiteit te karteer, het óf nie die nodige resolusie nie óf die vermoë om oor groot dele van die hele brein te skaal. BRAIN CONNECTS het ten doel om gereedskap te ontwikkel wat breinwye konnektiwiteitskaarte op ongekende vlakke van detail en skaal kan verkry.

Sarah Heilbronner, PhD, hoofnavorser en medeprofessor by Baylor College of Medicine, het die belangrikheid daarvan beklemtoon om die brein se bedradingsdiagram te verstaan: “Die NIH maak 'n belangrike belegging in die ontbloot van een van die belangrikste kenmerke van breinanatomie – sy bedradingsdiagram of hoe neurone opgestel is om met mekaar te praat. In toekomstige jare sal dit groot dividende betaal in terme van neuromodulerende behandelings van breinafwykings.”

Die projek het ten doel om akkurate bedradingsdiagramme te skep deur 'n multi-modale, kruis-spesie, multi-skaal benadering te gebruik. Hierdie gedetailleerde diagramme sal deurslaggewende insigte verskaf oor breinkonnektiwiteit en die impak daarvan op kognisie, gedrag en siekte. Die span wetenskaplikes wat by hierdie projek betrokke is, sluit in kundiges van die Universiteit van Minnesota Mediese Skool, U of M College of Science and Engineering, Universiteit van Nottingham, Shenzhen Institute of Advanced Technology, Universiteit van Texas Austin, Oxford Universiteit, Vanderbilt Universiteit, Cold Spring Harbour Laboratories, en Allen Institute.

Benewens die kartering van die brein se bedradingsdiagram, beplan die span om behandelings vir breinafwykings te bevorder. Om ontwrigte breinkonnektiwiteit, wat algemeen in psigiatriese en neurologiese toestande voorkom, te verstaan ​​en aan te spreek, is 'n noodsaaklike stap in die implementering van effektiewe oplossings.

Hierdie projek word ondersteun deur die NIH BRAIN Initiative en maak gebruik van die Universiteit van Minnesota se Medical Discovery Team (MDT) oor optiese beelding en breinwetenskap.

Bronne:

– Universiteit van Minnesota Mediese Skool ontvang $16 miljoen-toelae om navorsing oor die brein se bedradingsdiagram te ondersteun

– NIH BRAIN Initiative UM1NS132207 toekenning