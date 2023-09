Nuut ontdekte reuse-fossielspinnekop werp lig op spinnekop-uitwissing

’n Span Australiese wetenskaplikes onder leiding van die Australiese Museum en die Universiteit van Nieu-Suid-Wallis het ’n baanbrekende ontdekking gemaak—’n reuse-fossielspinnekop wat aan die borselvoet-valdeur-spinnekopfamilie behoort. Met die naam Megamonodontium mccluskyi, is hierdie fossiel die eerste van sy soort wat ooit gevind is, wat waardevolle insigte in die evolusionêre geskiedenis van spinnekoppe byvoeg.

Die wetenskaplikes skat dat die fossiel tussen 11 en 16 miljoen jaar oud is, en dit is ontdek in McGraths Flat, NSW, 'n fossielterrein wat bekend is vir sy ysterryke rots genaamd goethiet. Die spinnekopfossiel behoort aan die Barychelidae-familie en is vyf keer groter as die lewende genus Monodontium, 'n borselende valdeurspinnekop.

Volgens dr. Matthew McCurry, 'n paleontoloog van die Universiteit van Nieu-Suid-Wallis, vul hierdie ontdekking 'n beduidende leemte in ons begrip van spinnekoppe se verlede en verskaf nuwe inligting oor hul uitsterwing. Hy verduidelik dat die naaste lewende familielid van hierdie fossiel gevind word in nat woude wat wissel van Singapoer tot Papoea-Nieu-Guinee, wat daarop dui dat die groep eens soortgelyke omgewings op die vasteland van Australië bewoon het. Namate Australië egter meer dor geword het, het hierdie spinnekopspesie waarskynlik uitgesterf.

Dr. Robert Raven, 'n aragnoloog van die Queensland Museum en die toesighouer van die studie, beklemtoon die belangrikheid van hierdie ontdekking. Nie net is dit die grootste versteende spinnekop wat in Australië gevind is nie, maar dit is ook die eerste fossiel van die familie Barychelidae wat wêreldwyd gevind is. Hierdie rariteit in die vind van spinnekopfossiele kan toegeskryf word aan hul gedrag om die meeste van hul tyd in gate deur te bring, wat verhoed dat hulle in die regte omgewing vir fossilisering is.

Die fossiele van McGraths Flat is noukeurig ondersoek met behulp van skandeerelektronmikroskopie, wat wetenskaplikes in staat stel om die ingewikkelde besonderhede van die spinnekop se kloue, bene en liggaam te bestudeer. Hierdie ontleding het haaragtige strukture genaamd setae aan die lig gebring, wat 'n verskeidenheid funksies dien, soos die waarneming van chemikalieë, die opsporing van vibrasies, verdediging teen bedreigings en selfs die vervaardiging van geluide.

Hierdie baanbrekende ontdekking brei nie net ons kennis van Australië se spinnekopfossiele uit nie, maar dit verskaf ook waardevolle insigte oor die uitsterwing van spinnekopspesies. Met verdere verkenning en navorsing hoop wetenskaplikes om meer oor die evolusionêre geskiedenis en raaisels van hierdie fassinerende wesens te ontdek.

