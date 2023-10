Nuut ontdekte 14,300 XNUMX jaar oue storm se enorme grootte

In 'n opwindende ontdekking het wetenskaplikes bewyse gevind van 'n massiewe storm wat ongeveer 14,300 XNUMX jaar gelede plaasgevind het. Daar is gevind dat hierdie storm, wat nou die grootste storm op rekord is, ongeveer twee keer so groot is as voorheen geïdentifiseerde kragtige storms.

Bekend as die Miyake-gebeure, word geglo dat hierdie ou storms baie groter was as enigiets wat in onlangse tye ervaar is. Die nuut ontdekte storm, veral, is na raming 'n hele orde van grootte groter in grootte in vergelyking met die vroeëre storms.

Om hierdie inligting te ontbloot, het navorsers 'n studie gedoen wat kundiges van die Verenigde Koninkryk, Frankryk en die Tsjeggiese Republiek betrek het. Hulle het hul ondersoek gefokus op die Suid-Franse Alpe, spesifiek die Drouzetrivier en sy geërodeerde oewers.

Om die radiokoolstofvlakke te meet en die ouderdom van die storm te bepaal, het wetenskaplikes antieke bome ondersoek wat binne die geërodeerde rivieroewers gevind is. Deur die bewaarde bome te ontleed, kon hulle die voorkoms van die 14,300 XNUMX jaar oue storm bevestig en die geweldige grootte daarvan skat.

Hierdie ontdekking werp nuwe lig op die uiterste weergebeure wat duisende jare gelede plaasgevind het. Om die grootte en intensiteit van hierdie storms te verstaan, bied waardevolle insig in die Aarde se antieke klimaatpatrone en die potensiële impak van toekomstige uiterste weerstoestande.

Dit is opmerklik dat radiokoolstofdatering 'n metode is wat gebruik word om die ouderdom van organiese materiale, soos bome, te bepaal deur die verval van radioaktiewe koolstofisotope wat daarin teenwoordig is, te ondersoek.

Oor die algemeen toon hierdie baanbrekende studie die krag van wetenskaplike ondersoek om antieke klimaatverskynsels te ontbloot. Deur bewyse uit die verlede te bestudeer, kan navorsers ons begrip van die aarde se geologiese en atmosferiese geskiedenis verbeter, sowel as die potensiële implikasies daarvan vir die toekoms.

