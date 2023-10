Antieke boomringe openbaar kolossale sonstorm 14,300 XNUMX jaar gelede

'n Baanbrekersontdekking deur 'n internasionale span wetenskaplikes het 'n kolossale styging in radiokoolstofvlakke ongeveer 14,300 XNUMX jaar gelede onthul, wat lig werp op die grootste sonstorm wat ooit geïdentifiseer is. Die navorsing, uiteengesit in die publikasie "Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical Physical and Engineering Sciences," het behels die meting van radiokoolstofvlakke in antieke boomringe wat in die Franse Alpe gevind is.

Deur individuele boomringe te ondersoek, kon navorsers 'n merkwaardige radiokoolstofpunt identifiseer wat 14,300 XNUMX jaar terug dateer. Die piek, wat veroorsaak is deur 'n geweldige sonstorm wat 'n aansienlike hoeveelheid energieke deeltjies in die Aarde se atmosfeer vrygelaat het, is vergelyk met berilliummetings wat verkry is vanaf Groenlandse yskerne.

Die studie het hierdie nuut ontdekte sonstorm as die grootste van sy soort geïdentifiseer, wat voorheen geïdentifiseerde gebeurtenisse met twee keer hul grootte oortref het. Hierdie sonstorms, bekend as Miyake Events, het nege keer oor die afgelope 15,000 XNUMX jaar voorgekom, maar is nog nooit direk waargeneem nie.

Die bevindinge van hierdie navorsing het kommer laat ontstaan ​​oor die potensiële katastrofiese impak van soortgelyke sonstorms op ons moderne tegnologiese samelewing. Edouard Bard, hoofskrywer van die studie, het die verband tussen uiterste sonkraggebeure en radiokoolstofproduksie uitgelig, en beklemtoon die verwoestende gevolge wat hierdie storms op moderne infrastruktuur soos telekommunikasie, satellietstelsels en elektrisiteitsnetwerke kan hê.

Tim Heaton, professor in Toegepaste Statistiek aan die Universiteit van Leeds, het die potensiaal vir permanente skade aan transformators in elektrisiteitsnetwerke, navigasie- en kommunikasiesatelliete, en verhoogde stralingsrisiko's vir ruimtevaarders tydens superstorms onderstreep.

Om uiterste songebeurtenisse te verstaan ​​en te voorspel is noodsaaklik vir die beveiliging van die aarde se kommunikasie- en energie-infrastruktuur. Ten spyte van vooruitgang in sonwaarneming, is daar nog baie om te leer oor die gedrag van die son, die oorsake van hierdie storms en hul voorspelbaarheid.

Die ontdekking van goed bewaarde bome wat deur dendrochronologie gefasiliteer word, bied nie net insigte in vorige omgewingsveranderinge nie, maar bied ook 'n onbekende tydlyn van sonaktiwiteit. Dit beklemtoon die dringendheid om die risiko's wat uiterste sonstorms vir die moderne samelewing inhou, te begryp en beklemtoon die behoefte aan verdere navorsing op hierdie gebied.

