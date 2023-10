Kunsmatige intelligensie help met die ontdekking en studie van asteroïdes

Kunsmatige intelligensie (KI) blyk 'n waardevolle hulpmiddel te wees in die ontdekking en studie van asteroïdes, en moontlik om die aarde teen potensiële bedreigings te beskerm. Navorsers aan die Universiteit van Washington het onlangs 'n studie gepubliseer wat die doeltreffendheid van 'n algoritme genaamd HelioLinc3D in die identifisering van 'n potensieel gevaarlike asteroïde toon. Tydens toetsing in Hawaii het die algoritme Asteroïde 2022 SF289 suksesvol ontdek, 'n aansienlike voorwerp wat byna 600 voet wyd meet, hoewel dit nie tans as gevaarlik beskou word nie.

In 'n aparte ontwikkeling het NASA die benadering van Asteroid 2023 TL beklemtoon, wat vandag sy naaste benadering tot die aarde sal maak. Hierdie asteroïde, een van die 1,298,148 3.1 50,124 wat tot dusver ontdek is, sal binne 140 miljoen kilometer van die aarde se oppervlak af kom en vlug teen 'n spoed van XNUMX XNUMX kilometer per uur. Alhoewel dit nie as 'n potensieel gevaarlike voorwerp beskou word nie, is dit ongeveer XNUMX voet breed, omtrent die grootte van 'n vliegtuig.

Asteroïde 2023 TL behoort aan die Apollo-groep van Naby-Aarde Asteroïdes, vernoem na die 1862 Apollo-asteroïde wat deur die sterrekundige Karl Reinmuth ontdek is. Interessant genoeg sal dit Asteroid 2023 TL se eerste nabye benadering tot die aarde wees. NASA verwag nie dat dit in die afsienbare toekoms naby die aarde sal kom nie.

Afgesien van hul potensiële skade, hou asteroïdes ook waardevolle hulpbronne in en bied hulle insigte in die vroeë sonnestelsel. Sterrekundige Istvan Szapudi van die Universiteit van Hawai'i Instituut vir Sterrekunde het 'n metode voorgestel om klimaatsverandering te versag deur 'n ruimtegebaseerde sonbestralingsbestuur (SRM) skild of skaduwee aan 'n asteroïde te bind. Hierdie skild sal help om die son se intense strale met 1.7 persent te verminder, wat 'n moontlike oplossing bied om klimaatsverandering teë te werk.

Bronne:

- Universiteit van Washington studie

– NASA se Sentrum vir Naby-Aarde Object Studies

– Voorstelle deur sterrekundige Istvan Szapudi van die Universiteit van Hawai'i Instituut vir Sterrekunde