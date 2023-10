Asteroïdes: meer as net drywende rotse in die ruimte

Asteroïdes, alhoewel hulle soos blote drywende rotse in die ruimte mag lyk, het eintlik verskillende samestellings. Hierdie hemelliggame kan in drie tipes geklassifiseer word op grond van hul strukturele samestelling. Die mees algemene tipe is die S-tipe asteroïde, wat uit koolstofryke stowwe bestaan. Aan die ander kant is daar M-tipe asteroïdes, wat oorwegend uit metaal bestaan, en R-tipe asteroïdes, wat hoofsaaklik uit silikaatminerale bestaan.

In onlangse nuus het NASA besonderhede verskaf oor 'n asteroïde wat na verwagting vandag sy naaste benadering tot die aarde sal maak. Bekend as Asteroid 2023 QC8, is hierdie ruimterots deur NASA opgespoor met behulp van sy gevorderde grond- en ruimtegebaseerde teleskope. Daar word verwag dat dit binne 'n afstand van 6 miljoen kilometer van die aarde af sal kom teen 'n spoed van 22,741 XNUMX kilometer per uur, wat vinniger is as interkontinentale ballistiese missiele (ICBM's).

Asteroïde 2023 QC8 behoort aan die Amor-groep naby-aarde asteroïdes, wat wentelbane het wat verby die aarde strek, maar nie tot by Mars nie. Die groep is vernoem na asteroïde 1221 Amor, wat in 1932 deur die Belgiese sterrekundige E. Delporte ontdek is.

Alhoewel Asteroid 2023 QC8 ongeveer 130 voet breed is, amper die grootte van 'n vliegtuig, word dit nie as 'n potensieel gevaarlike voorwerp geklassifiseer nie. Ten spyte van sy groter grootte in vergelyking met die Chelyabinsk-asteroïde wat in 2013 skade op Aarde aangerig het, hou hierdie ruimterots nie 'n noemenswaardige bedreiging in nie.

Interessant genoeg het 'n asteroïde die aarde vroeër vanjaar geraak. Alhoewel dit nie die verwoestende uitwerking gehad het van die asteroïde wat die dinosourusse 65 miljoen jaar gelede uitgewis het nie, het dit 'n skouspel geskep. In Februarie het 'n meteoriet in 'n atmosferiese vuurbal verander en naby McAllen, Texas, neergestort. Die rots van 1000 pond, ongeveer 2 voet in deursnee, het ongeveer 21 myl bokant die aarde se oppervlak in stukke gebreek, wat gelei het tot 'n harde ontploffing wat deur inwoners in die gebied gehoor is.

Asteroïdes trek steeds die aandag van wetenskaplikes en ruimte-entoesiaste vas. Die bestudering van hierdie hemelliggame help ons om 'n beter begrip te kry van die samestelling van ons sonnestelsel en die potensiële bedreigings wat dit in die toekoms vir ons planeet kan inhou.

